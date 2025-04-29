الامارات | مترو موسكو يخاطب السياح العرب بـ «لغة الضاد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة النقل والمواصلات الروسية أول خريطة لمترو موسكو باللغة العربية، في إطار سعي العاصمة الروسية إلى تطوير القطاع السياحي، وتشجيع الحركة السياحية بين روسيا والدول العربية.

وأعلن نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف، عن تفاصيل حول نظام النقل في العاصمة الروسية، لمشروع جديد يقضي بتطوير وتصميم خريطة جديدة لمترو موسكو باللغة العربية خصيصاً للزوار القادمين من الشرق الأوسط، بهدف تسهيل تجربة السياح العرب في موسكو.

وأضاف أن الخريطة ستكون متاحة عبر تطبيق «مترو موسكو» للهواتف المحمولة، إضافة إلى توفيرها مجاناً في مكاتب المعلومات والفنادق التي يستقبل فيها السياح العرب، وعند دخولهم إلى محطات المترو، كما يمكنهم طلب المساعدة من العاملين في المترو للحصول على المعلومات اللازمة.

ويُعد مترو موسكو تحفة معمارية، ويحتوي على أكثر من 206 محطات بمسافة 346 كيلومتراً، ويضم نحو 50 محطة مدرجة ضمن قائمة المعالم التاريخية ذات الأهمية الفيدرالية، وهي معترف بها عالمياً كإنجازات هندسية ومعمارية.