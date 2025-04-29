الامارات | «من الغبشة لين المبيت» يرصد بلاغة أهل الإمارات في وصف الوقت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد ركن توقيع الكتب في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بنسخته الـ34، توقيع كتاب «من الغبشة لين المبيت»، للرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك.

ويرصد الكتاب بلاغة أهل الإمارات الأولين ودقتهم في تحديد الزمن حسب معطياته الآنية، توافقاً مع حركة الشمس والقمر والليل والنهار، والتي ترتكز بشكل رئيس على مواقيت الصلاة ورفع الأذان، تجانساً مع فصلي الصيف والشتاء من خلال استخدام جمل دلالية سهلة، تضع القارئ أمام كم هائل من المهارة والإبداع والبلاغة اللغوية في اللهجة الإماراتية.

وقال بن دلموك: «يمثل توقيع هذا الإصدار في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025 محطة مهمة، فهو ليس مجرد توثيق لبلاغة أهل الإمارات في وصف الوقت، بل هو احتفاء بتراثنا الشفهي واللغوي، وإحياء للذاكرة الشعبية التي كانت تتكئ على النجوم، والشمس، والظلال، لتحديد تفاصيل اليوم والليلة بدقة تفوق التوقع».

وأشار إلى أن التواجد في هذا الحدث الثقافي العريق يعكس التزام المركز بدوره الوطني في حفظ وصون الموروث، ويؤكد أن للتراث الإماراتي مكانة مرموقة ضمن الحركة الثقافية المعاصرة، لافتاً إلى أن مشاركة المركز في المعرض تأتي لتؤكد التلاحم الثقافي بين المؤسسات الوطنية، ودورها الحيوي في تعزيز الهوية، وإبراز ثراء اللهجة الإماراتية.

عبدالله بن دلموك:

. الكتاب إحياء لذاكرتنا التي كانت تتكئ على النجوم، والشمس، والظلال، لتحديد تفاصيل اليوم والليلة بدقة.