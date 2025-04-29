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الامارات | لاعبان مع الضوء.. في ظلال الكتب

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | لاعبان مع الضوء.. في ظلال الكتب 1/2
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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فائدة ومتعة في ظلال المعرفة، ومرح بين أشعة الضوء وأشعة الليزر بألوانها المبهرة، حيث يحاول الواعدان كسب التحدي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إذ يوصل الحدث في هذه المساحة الخاصة، بشكل مرح، رسائل من تراث أجدادنا إلى أجيال المستقبل، ويعرفهم بما أثبته العالم العربي الكبير ابن الهيثم في كتابه «المناظر» من أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة.. وهنا التحدي مستوحى من «مؤسِّس علم البصريات»، وما سبق به زمانه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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