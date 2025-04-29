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الامارات | سمر روحي الفيصل يحتفي بـ «الألق الشعري للعويس»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | سمر روحي الفيصل يحتفي بـ «الألق الشعري للعويس» 1/2
  • الامارات | سمر روحي الفيصل يحتفي بـ «الألق الشعري للعويس» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس، حفلاً لتوقيع كتاب «الألق الشعري.. قراءة نقدية في شعر سلطان بن علي العويس» للدكتور سمر روحي الفيصل، وذلك في جناح المؤسسة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وقال الدكتور الفيصل إنه اطلع على ما سبق نشره من دراسات عن شعر العويس، مشيراً إلى أنه أبدى اهتماماً واضحاً بنوعية القصائد وتحليلها بشكل ممنهج من خلال المقارنة الدقيقة لقصائد الشاعر التي تميل إلى الرشاقة في حجمها وشكلها.

ويأتي حفل التوقيع ضمن احتفاليات مئوية سلطان العويس (1925 ـ 2025) وهي المناسبة التي أقرتها منظمة «اليونسكو» للاحتفاء بإرث الشاعر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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