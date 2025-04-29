الامارات | حتى «كوفيد - 19».. طلاء جديد يقتل البكتيريا والفيروسات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر علماء طلاء جديداً يقضي على البكتيريا والفيروسات بمجرد ملامستها للأسطح، بما فيها مسببات الأمراض العنيدة مثل فيروس الإنفلونزا، وحتى «كوفيد-19».

وأورد موقع «روسيا اليوم» أن هذا الابتكار، الذي طوره أكاديميون من كلية الصيدلة في جامعة نوتنغهام بالتعاون مع «إندستركتيبل باينت» المتخصصة في الطلاءات، يعتمد على مادة الكلورهيكسيدين، وهي مطهر شائع الاستخدام في علاجات الأسنان والتعقيم قبل الجراحة، ودمج العلماء المادة في «راتنج» قابل للطلاء، ما يخلق سطحاً فعالاً بمجرد جفافه، إذ يقضي على البكتيريا من دون أن يتسرب للبيئة المحيطة.

وقالت قائدة فريق البحث، الدكتورة فيليستي دي كوجان، إن الطلاء يتميز بفاعلية عالية، ولا ينتشر في البيئة أو يتسرب من السطح عند لمسه، وبمجرد أن يجف، يصبح نشطاً على الفور، ما يجعله حلاً سهلاً ومنخفض الكلفة لمكافحة العدوى.