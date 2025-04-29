الامارات | نجوم دبي في مايو.. أنغام ومارسيل خليفة وهاني شاكر وقائمة من الفنانين العالميين

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم دبي في مايو.. أنغام ومارسيل خليفة وهاني شاكر وقائمة من الفنانين العالميين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن المهرجانات والأنشطة المتنوعة التي تستضيفها المدينة خلال مايو المقبل، والتي تتيح لسكان وزوار دبي فرصة الاستمتاع بأوقاتهم، وخوض تجارب رائعة مع الحفلات الموسيقية، والمعارض الثقافية النابضة بالحياة، والعروض المميزة للعائلات، والبطولات والأنشطة الرياضية المشوقة، وغيرها الكثير التي تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات.

وستطل الفنانة المصرية أنغام في حفل، يوم الثاني من مايو، في كوكا كولا أرينا، إذ ستقدم الفنانة المحبوبة باقة من أجمل الأغاني، مثل «سيدي وصالك»، وغيرها الكثير.

وفي اليوم نفسه (الثاني من مايو) سيكون الجمهور على موعد مع أمسية الروك والأوبرا في مسرح زعبيل، بفندق جميرا زعبيل سراي، والتي تعد تجربة استثنائية تجمع بين فن الروك والأوبرا في تعاون بين نجوم مسرح البولشوي وكبار عازفي الروك، ما يتيح للحضور الاستمتاع بالأصوات الشجية، والموسيقى الفريدة، والروائع الأوبرالية الكلاسيكية بلمسات عصرية.

أما في اليوم التالي (الثالث من مايو) وعلى مسرح دبي أوبرا، فسيقدم النجمان هاني شاكر ووائل جسار أمسية غنائية، تتضمن أشهر أغانيهما.

تجارب متنوعة

ويمكن الاستمتاع بخوض تجربة موسيقية متطورة تقدمها مجموعة RaveDAO في «تيرا سوليس»، خلال الأول من مايو، بمشاركة باقة من أبرز منسقات الموسيقى والإبداعات الحديثة، ويجمع الحفل الموسيقى الإلكترونية والتكنولوجيا لتقديم تجربة تنبض بالحياة وتحتفي بالإبداع والتواصل.

وتحت عنوان «50 عاماً من العطاء الفني مع دينيس ماتسويف»، تستضيف دبي أوبرا، في الرابع من الشهر المقبل، عازف البيانو دينيس ماتسويف، بمناسبة مرور 50 عاماً على انطلاق مسيرته الفنية في عالم الموسيقى الكلاسيكية، من خلال أمسية استثنائية تأخذ الجمهور في رحلة موسيقية.

وسيعود مهرجان دبي للتانغو في نسخته الـ13 بمشاركة نخبة من راقصي التانغو العالميين ومنسقي الأغاني، في احتفالية مميزة تمتد خمسة أيام من الثامن إلى 12 مايو.

أما في التاسع من مايو، فيستضيف مسرح كوكا كولا أرينا النجوم ناصيف زيتون ورحمة رياض ومرتضى فتيتي وريكي ريتش، ليقدّموا أمسية طربية، وسيؤدّي الفنانون باقة من أشهر الأغاني، إلى جانب أعمالهم المشتركة الناجحة، في ليلة حافلة بالموسيقى والإيقاعات.

وسينطلق في التاسع من مايو مهرجان «زامنا» الشهير- الذي تعود جذوره إلى مدينة تولوم المكسيكية - في دبي ليقدّم أول عروضه الإلكترونية ضمن تجربة أوشوايا دبي هاربر. وتجمع الفعالية بين أنغام الهاوس والتكنو والإيقاعات الحيوية، ليأخذ الحضور في رحلة إلى أجواء الغابات المفعمة بالتشويق.

ومن التاسع إلى 11 مايو في دبي أوبرا، ستقدّم فرقة «غرافيتي آند أذر ميثس» الأسترالية عرض «ذا بولس»، الذي يجمع بين الأداءات المميزة مع الموسيقى والقوة البدنية في أداء مسرحي استثنائي، ويشارك في العرض 30 مؤدياً ترافقهم فرقة غنائية حيّة، بهدف تسليط الضوء على قوة الروابط البشرية في مشهد بصري غنائي نابض بالحيوية.

وسيطل منسق الأغاني العالمي «آرجي» في 10 مايو على جمهوره، ليصحبهم في رحلة موسيقية في «تيرا سوليس» تحت النجوم المتلألئة، ويَعدهم بمجموعة من أشهر أعماله في ليلة مليئة بالإيقاعات المدهشة.

قصة محبوبة

وعلى مسرح السفينة كوين إليزابيث 2 ستعود القصة المحبوبة «تاون ماوس آند كانتري ماوس» في عرض مسرحي من إنتاج فرقة بايد بايبر. ويتضمن العرض - الذي يقدم 10 مايو - دمى وحكايات وأغاني تمثل تجربة مسرحية عائلية استثنائية.

وسيجمع «هارتس هاف نو بوردرز» الذي يعد أحدث عروض إم بريميير كلاسيكس، بين الفن الراقي وخدمات الضيافة الفاخرة في أمسية خاصة في منتجع ون آند أونلي رويال ميراج، ويتضمن الحفل (11 مايو) مشاركة العازف أندريه توبالوف على البيانو يرافقه رافيل إسلياموف على الكمان، في رحلة موسيقية يؤديان خلالها مجموعة من أعمال شوبان وغيره من كبار الموسيقيين.

وسيكون عشاق الموسيقى العربية على موعد مع النجم تامر عاشور في أمسية تستضيفها دبي أوبرا في 16 مايو، وسيؤدي المطرب المصري باقة من أبرز أغانيه مثل «ذكريات كدابة»، و«اخترنا ليه»، و«إنت اخترت»، ويَعد جمهوره بليلة غنائية تفيض بمشاعر الحنين والحب.

وسيعود مهرجان إلرو العالمي إلى دبي، محولاً حديقة اليوبيل في مدينة إكسبو دبي إلى ساحة تنبض بالحيوية والموسيقى والأعمال الإبداعية، ويزخر المهرجان في 17 مايو بالأزياء المبهرة والتصاميم الفريدة والعروض المميزة في الهواء الطلق لنخبة من الفنانين في عالم الموسيقى، ما يتيح للزوار قضاء أجمل الأوقات والاحتفاظ بذكريات لا تنسى.

وفي 18 مايو ستعتلي فرقة فتيات البوب الفلبينية مسرح كوكا كولا أرينا في أول ظهور لها في دبي، وذلك في إطار جولتها العالمية المرتقبة، وستؤدي الفرقة مجموعة من أغانيها الناجحة، لتقدم عرضاً مفعماً بالطاقة والحماس، يأخذ الحضور في رحلة تزخر باللحظات المميزة.

مسرحيات شكسبير

وسيثري ثلاثة ممثلين موهوبين تجارب الحضور على مسرح زعبيل، من 21 إلى 24 مايو بعرضٍ متقن ومختصر لجميع مسرحيات شكسبير الـ37، ونالت هذه الكوميديا استحساناً واسع النطاق من النقاد، إذ تضم في طياتها سنوات طويلة من الأدب يتم استعراضها في رحلة مسرحية سريعة تزخر بالأداء الارتجالي والمحاكاة الساخرة وسط تفاعلات الجمهور.

وسيقدم المغني اليوناني نيكوس فيرتيس، في 22 مايو، أول عروضه في دبي على مسرح كوكا كولا أرينا في إطار جولته العالمية «رحلة الصوت والروح»، وترافق الفنان على خشبة المسرح فرقة موسيقية كاملة، إذ سيؤدي مجموعة من أغانيه الشهيرة، وسط العروض البصرية الآسرة، ليقدم للجمهور تجربة مفعمة بالمشاعر والإبداع الموسيقي.

وعلى مدار 23 و24 مايو، في دبي أوبرا، ستقدم فرقة ماريبور باليه تصوّراً جديداً لمعزوفة «كارمينا بورانا» للملحن الألماني، كارل أورف، ويمزج العرض الذي صممه المبدع إدوارد كلوج بين الحركات المفعمة بالحيوية والسرد القصصي المؤثر، مستكشفاً موضوعات الحب والقوة الإنسانية، على وقع أغنية أو فورتونا الشهيرة.

وسيثري نجم الكوميديا، جيم جيفريس، مسرح كوكا كولا أرينا بالكوميديا الارتجالية، في 24 مايو، ضمن جولته التي تحمل عنوان «ابن النجار»، ويشتهر جيرفيس بأسلوبه الفكاهي الجريء، وعروضه الخاصة التي حققت نجاحاً واسعاً على «نتفليكس».

وسيعود في 25 مايو الموسيقار اللبناني الشهير، مارسيل خليفة، إلى دبي أوبرا لتقديم أداء جديد برفقة ابنه، عازف البيانو رامي خليفة، إذ يمزج الثنائي بين الألحان العربية التقليدية والنغمات العصرية، إلى جانب تقديمهما أعمالاً تشمل «منتصب القامة أمشي»، و«نفق إلى القمر».

ومن 29 إلى 31 مايو ستطل فرقة الإيقاع العالمية ستومب على مسرح دبي أوبرا، لتمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بمزيجها الفريد من النغمات الإيقاعية والحركات الأدائية المميزة. وتعتمد الفرقة في تصميم إيقاعاتها على مواد من الحياة اليومية، مثل حاويات القمامة والمكانس والأنابيب، لتقدم عرضاً يأسر الحضور.

وسيقدم «الدي جي» كايجو نغمات موسيقى التروبيكال هاوس على مسرح كوكا كولا أرينا في 30 مايو، وينضم إليه في الأمسية فيكتوريا نادين، إحدى أشهر نجمات البوب الصاعدات في الدول الاسكندنافية.

وسيشهد مسرح «السفينة كوين إليزابيث 2» حفلاً لفرقة آبا ريونيون في 30 و31 مايو، وسيبرز أعضاء الفرقة بأزياء مميزة، إذ سيقدمون عرضاً موسيقياً يزخر بالأغاني الكلاسيكية، ليأخذوا الحضور في رحلة إلى العصر الذهبي لموسيقى البوب.

ويستمر مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية حتى 11 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

منحوتات ورسومات

لمحبي الثقافة، يتواصل في أوبرا جاليري بمركز دبي المالي العالمي معرض «كالدر/هيكيلي.. التوازن»، حتى الرابع من مايو المقبل، إذ يجمع هذا المعرض اثنين من أشهر النحاتين المعروفين بأعمالهما الحركية، هما ألكسندر كالدر وفيليب هيكيلي، ويحظى زوار المعرض بفرصة استكشاف شغف الفنانَين المشترك بالحركة والتوازن والتناغم المكاني، عبر مجموعة مميزة من المنحوتات والرسومات.

. 8 مايو المقبل ينطلق مهرجان دبي للتانغو في نسخته الـ13، بمشاركة نخبة من راقصي التانغو العالميين.

. 25 من الشهر المقبل سيطل مارسيل خليفة في دبي أوبرا، برفقة ابنه عازف البيانو رامي.