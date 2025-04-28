النجمات في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة 2025: مكياج ساحر وتسريحات لافتة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 10:28 مساءً - في مهرجان "بيروت الدولي لسينما المرأة"، وهو حدث سينمائي سنوي يهدف إلى تسليط الضوء على إبداعات المرأة في مجال صناعة السينما، الذي انطلقت فعاليات دورته الـ8 يوم الأحد 27 مايو، ويستمر حتى الثالث من مايو المقبل 2025 في كازينو لبنان، تألّقت النجمات بإطلالات لافتة، جسّدت التنوُّع والجمال الرفيع في عالم الموضة؛ حيث قدّمت كلّ نجمة مظهراً يليق بموقعها الرفيع في عالم السينما. تميزت إطلالاتهن ليس فقط بالأزياء الفاخرة؛ بل أيضاً بالمكياج والشعر اللذين برزا بأناقة لا مثيل لها. وكعادتهن، كانت إطلالاتهن متكاملة وتواكب أحدث صيحات الجمال؛ مما جعلهن محط الأنظار.

المكياج في هذا الحدث المميز كان مفعماً باللمسات الراقية، التي تُظهر جمال كلّ نجمة بطرق مختلفة. بين الألوان الهادئة التي تُبرز صفاء البشرة، وتلك اللمسات الجريئة التي أضافت لمسة عصرية، كان المكياج بمثابة لوحة فنية تجسّد التنوُّع والجاذبية. أما تسريحات الشعر؛ فجمعت بين الشعر المنسدل بأمواج ناعمة، والتسريحات المرفوعة التي تجسّد الأناقة الرفيعة.

في الآتي، «الخليج 365» تستعرض أجمل الإطلالات الجمالية للنجمات في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة 2025، اللواتي نجحن في تنسيق كلّ تفاصيل إطلالتهن بشكل مثالي يعكس جمالهن الداخلي والخارجي.

هند صبري بمكياج سموكي ترابي وتسريحة الشعر المفرود

View this post on Instagram A post shared by Beirut International Women Film Festival (@beirutwomenfilmfestival)

في مهرجان "بيروت الدولي لسينما المرأة"، كانت النجمة هند صبري واحدة من أبرز النجمات اللواتي خطفن الأنظار، بفضل إطلالتها الجمالية التي تنم عن الأناقة الرفيعة والذوق الرفيع. كعادتها، نجحت هند صبري في إظهار جمالها الطبيعي بأسلوب راقٍ، يجمع بين البساطة والفخامة؛ معتمدة على مكياج سموكي ناعم، تميّز باستخدام ألوان ترابية دافئة؛ مما منحها مظهراً جذاباً وعصرياً، إلى جانب تكثيف الرموش وتطويلها بالماسكرا. واختارت البلاشر البرونزي لإبراز عظمتي وجنتيها، وأحمر الشفاه الوردي الفاتح الذي أضفى على إطلالتها لمسة من النعومة والأنوثة.

أما بالنسبة لتسريحة شعرها؛ فاعتمدتها بأسلوب مفرود منسدل برقّة على كتفيها، مع الفرق الوسطي للغرة الطويل؛ مما أضفى على وجهها إشراقة وحيوية.

سارة أبي كنعان بمكياج ناعم وتسريحة الكعكة الفوضوية

View this post on Instagram A post shared by Omar Mohamad makeup artist (@makeupbyomz)

تألّقت النجمة سارة أبي كنعان في مهرجان "بيروت الدولي لسينما المرأة" بأناقة لافتة تعكس شخصيتها المميزة وحضورها الطاغي؛ حيث اختارت مكياجاً ناعماً اعتمد على تظليل الجفون بظلال وردي نيود، مع لمسة من اللمعان على الزوايا الداخلية للجفن؛ مما منح عيونها إشراقة طبيعية، وتحديد عينيها بخط من الكحل الأسود الناعم، إلى جانب تكثيف رموشها بالماسكرا. أما مكياج البشرة فبدا موحداً مع ضربات ناعمة من الهايلايتر لإضاءة جسر الأنف، والوجنتين. بالنسبة للشفاه، اختارت لوناً هادئاً من أحمر الشفاه النيود الذي أضفى لمسة ناعمة ومتكاملة على الإطلالة. وأكملت إطلالتها الجمالية، بتسريحة الكعكة الفوضوية التي أضافت لمسة من العصرية والتجدد إلى إطلالتها. الشعر المرفوع بطريقة غير مرتبة قليلاً، منحها مظهراً عصرياً مع لمسة من التمرُّد.

إلسا زغيب بأيلاينر مجنح وتسريحة ذيل الحصان العالية

View this post on Instagram A post shared by Elsa Zgheib إلسا زغيب (@elsazgheib)

خطفت النجمة إلسا زغيب الأنظار بإطلالة جمالية أنيقة وعصرية في مهرجان "بيروت الدولي لسينما المرأة"، عكست شخصيتها القوية وحضورها الطاغي. اختارت مكياجاً دقيقاً ومتقناً، ارتكز على الأيلاينر المجنّح مع لمسة من الشيمر الوردي عند زوايا العين؛ مما منحها إشراقة مفعمة بالأنوثة وعزز من إشراق المكياج ككل. أما بشرتها فبدت نضرة ومضيئة، مع لمسات خفيفة من الهايلايتر عند عظام الوجنتين والأنف؛ مما أضفى وهجاً طبيعياً ومشرقاً. اختارت إلسا لون شفاه وردياً نيود يتناغم مع التدرجات الهادئة حول العين.

واعتمدت تسريحة ذيل الحصان العالية، التي جاءت مثالية مع مكياجها الجريء. الشعر المشدود بإحكام من الأمام، أضفى على ملامحها مظهراً أنيقاً ومشدوداً، أبرز تفاصيل وجهها وعزز من بنية عظامها.

ما رأيكِ بالاطلاع على: أجمل إطلالات النجمات في مهرجان "بيروت الدولي لسينما المرأة"

رزان جمال بمكياج نيود وتسريحة ويفي

View this post on Instagram A post shared by Razane Jammal Daily | رزان جمّال (@razanedaily)

لفتت النجمة رزان جمال الأنظار في مهرجان "بيروت الدولي لسينما المرأة"، بإطلالة جمالية اتسمت بالأنوثة الهادئة والرقي الطبيعي؛ حيث اختارت مكياجاً نيود ناعماً، تميّز بالبساطة المدروسة التي تعتمدها النجمات صاحبات الذوق الرفيع. ارتكزت الإطلالة على ألوان النيود الطبيعية، التي عززت إشراقة وجهها من دون أن تطغى عليه. استخدمت ظلال عيون بألوان بيج وردي خفيف، مع لمسة من الإشراق على الجفن المتحرك؛ مما منح عينيها نظرة ناعمة ومتوهجة. إلى جانب تكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. أما الشفاه؛ فتألقت بلون نيود وردي غير لامع؛ مما أضاف توازناً إلى الإطلالة، مع لمسات خفيفة من البلاشر الدافئ على الوجنتين. أما تسريحة شعرها؛ فأتت مكملة للإطلالة الهادئة والأنثوية التي اختارتها رزان. اعتمدت تسريحة شعر مموّجة بأسلوب ويفي طبيعي، منسدل على الكتفين بانسيابية تامة. هذه التموّجات الناعمة أضفت لمسة من الحيوية على مظهرها، مع الحفاظ على بساطة الإطلالة من دون أيّ تعقيد أو مبالغة.