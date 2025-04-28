7 فوائد صحية لا تُصدق لجسمك عند تناول الكمون ليلاً.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكمون ليس مجرد إضافة لطعم الطعام، بل هو واحد من أبرز التوابل التي تقدم العديد من الفوائد الصحية، ففي المساء، يمكن للكمون أن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة، حيث يعمل على تعزيز عملية الهضم، تحسين النوم، وموازنة مستويات السكر في الدم، وفي السطور التالية نستعرض لك أهم الفوائد الصحية التي يمكن أن يحققها الكمون.

تحسين الهضم

يساعد الكمون في تحفيز إفراز العصارات الهضمية، ما يساهم في تعزيز عملية الهضم وتخفيف مشكلات المعدة مثل الانتفاخ والغازات، وفي هذا السياق يقول الدكتور أحمد علام، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول الكمون في المساء يعزز الهضم بشكل أفضل لأن الجهاز الهضمي يكون في حالة استرخاء أثناء النوم، ما يساعد على هضم الطعام بشكل أكثر فعالية.

تعزيز النوم الجيد

الكمون معروف بخصائصه المهدئة التي تساعد على الاسترخاء وتقليل مستويات التوتر، ووفقًا لدكتور أحمد علام فإن الكمون يحتوي على مركبات طبيعية تساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم، ما يجعله خيارًا جيدًا لتناوله قبل النوم، خاصة لأولئك الذين يعانون من الأرق أو التوتر.

دعم الجهاز المناعي

الكمون غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والزنك، والتي تُعتبر أساسية لتعزيز المناعة، ويوضح دكتور أحمد علام أن تناول الكمون في المساء يمكن أن يساعد الجسم في امتصاص هذه العناصر خلال فترة النوم، ما يُعزِّز القدرة على مقاومة الأمراض والالتهابات.

موازنة مستويات السكر في الدم

الكمون يُعد من التوابل المفيدة لمرضى السكري، حيثُ أظهرت الدراسات أن الكمون يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الجسم للإنسولين، فبحسب دكتور أحمد علام، فتناول الكمون قبل النوم قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم أثناء الليل، ما يُعد مفيدًا لمرضى السكري

دعم صحة القلب

يحتوي الكمون على خصائص تساعد في خفض مستويات الكولسترول الضار وتقليل ضغط الدم، ويقول الدكتور أحمد علام إن الكمون يساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الجسم، ما يساهم في تعزيز صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية.

تحسين الهضم والتخلص من السموم

يعرف الكمون بقدرته على تحفيز الكبد لإفراز الصفراء، ما يساعد على التخلص من السموم وتحسين الهضم، وأوضح الدكتور أحمد علام، أن تناول الكمون في المساء يساعد في تطهير الجسم من السموم أثناء النوم، ويساهم في تحسين وظيفة الكبد.

فوائد للبشرة

الكمون يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة البشرة، فأشار دكتور أحمد علام إلى أن الكمون يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ما يساعد في منع مشاكل الجلد مثل الحبوب والالتهابات الجلدية.