عاجل| تفاصيل مرض مصطفى قمر.. استدعى جراحة دقيقة في أحباله الصوتية

القاهرة - سمر حسين - صحة

أطلَّ الفنان مصطفى قمر على جمهوره في مقطع مصوّر، ظهر فيه بصوت منخفض وملامح تحمل مزيجًا من الإصرار والتأثر، كاشفًا عن خضوعه مؤخرًا لعملية دقيقة في أحباله الصوتية، بعد معاناة استمرت لفترة أثرت على صوته وقدرته على التحدث بشكل طبيعي.

وقال قمر، في كلماته المؤثرة: «مررت بمرحلة صحية صعبة، وكنت أفضِّل أن أحتفظ بالأمر لنفسي، لكنني قررت أن أشارك جمهوري لأنهم يستحقون أن يعرفوا.. خضعتُ لعملية جراحية في أحبالي الصوتية»، وقد أثار الإعلان تساؤلات الجمهور حول طبيعة العملية التي خضع لها النجم المحبوب، ومدى تأثيرها على مستقبله الفني.

الجراحة الصوتية.. متى تُجرى؟ وماذا تعني؟

يُعتبر الصوت نتاجًا لحركة الأحبال الصوتية داخل الحنجرة، والتي تهتز عندما يمر الهواء من الرئتين، وعندما تصاب الأحبال الصوتية بخلل، سواء نتيجة التهاب مزمن، إجهاد صوتي، أو إصابة عصبية، فإن ذلك قد يؤدي إلى بحة أو فقدان جزئي أو كامل للصوت.

وتُجرى العمليات الجراحية على الأحبال الصوتية عادة في حالات مثل:

الشلل الصوتي (Vocal Cord Paralysis)

وهي حالة تحدث نتيجة إصابة في العصب المسؤول عن تحريك الحبل الصوتي، وقد تكون بسبب التهابات، أو مضاعفات جراحية سابقة، أو أسباب عصبية.

وتؤدي إلى ضعف أو فقدان الحركة في أحد أو كلا الحبلين الصوتيين، ما يسبب صعوبة في الكلام أو البلع.

وهذه تؤثر على جودة الصوت، وتُستأصل جراحيًا إذا لم تستجب للعلاج التحفظي.

الارتخاء الصوتي أو ضعف الاهتزاز

وهي حالات قد تستدعي حقن مواد معينة في الحبل الصوتي لتحسين الإغلاق أثناء النطق.

أنواع شلل الحبل الصوتي وأعراضه

وبحسب موقع «ويب طب» الطبي، فينقسم شلل الحبل الصوتي إلى نوعين رئيسيين:

الشلل الأحادي: وهو الأكثر شيوعًا، كما في حالة مصطفى قمر، ويصيب عادة الحبل الصوتي الأيسر.

الشلل الثنائي: أقل شيوعًا وأكثر خطورة، يصيب الحبلين معًا وقد يهدد حياة المريض.

أعراض شلل الحبل الصوتي

بحة الصوت.

صعوبة النطق أو التنفس.

السعال عند البلع.

الحاجة المتكررة للتنفس أثناء الكلام.

انخفاض القدرة على رفع الصوت.

الأسباب المحتملة لحالة مصطفى قمر.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى منصور، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، لـ«الوطن»، أن أكثر الأسباب شيوعًا لهذه الحالة هو تلف العصب أثناء الجراحات، أو العدوى الفيروسية، وربما التوتر الصوتي أو الاستخدام الخاطئ للصوت لفترات طويلة، مرجحًا أن يكون الإجهاد الصوتي بسبب الأداء المتواصل والحفلات هو السبب الأقرب في حالة الفنان مصطفى قمر.

وينصح «منصور» كل مَن يستخدم صوته بشكل مهني من فنانين، إعلاميين، ومعلمين بعدم إجهاد الحبال الصوتية وتخصيص أوقات للراحة الصوتية، وشرب الماء بانتظام، والابتعاد عن التدخين والأجواء الملوثة، وفي حالة ظهور أعراض مثل بحة الصوت أو السعال المتكرر، ينبغي التوجه للطبيب فورًا.