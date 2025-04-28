لايف ستايل

الامارات | حدث بالفعل وليس مشهداً من فيلم.. امرأة تلد طفلها في السيارة

0 نشر
آخن (ألمانيا) - د.ب.أ 0 تبليغ

  • الامارات | حدث بالفعل وليس مشهداً من فيلم.. امرأة تلد طفلها في السيارة 1/2
  • الامارات | حدث بالفعل وليس مشهداً من فيلم.. امرأة تلد طفلها في السيارة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حدث بالفعل وليس مشهداً من فيلم.. امرأة تلد طفلها في السيارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو الأمر وكأنه مشهد من فيلم... أنجبت امرأة طفلها في مقعد الراكب داخل سيارة في مدينة آخن الألمانية صباح أمس (الأحد).

وذكرت شرطة آخن اليوم (الاثنين) أن اثنين من أفراد الشرطة كانا في طريقهما إلى مهمة أخرى في وسط مدينة آخن في ساعة مبكرة من صباح أمس، عندما طلب رجل مساعدتهما من سيارته.

وعندما وصل الشرطيان إلى السيارة، شرح لهما الأب المستقبلي الوضع بينما كانت المرأة في حالة مخاض في مقعد الركاب.

وسرعان ما أصبح واضحاً أن الولادة كانت في مرحلة متقدمة بالفعل. ورافق الشرطيان على الفور الزوجين إلى أقرب مستشفى بأسرع ما يمكن.

لكن الوالدين المستقبليين والشرطيين لم يتمكنوا من الوصول في الوقت المناسب، إذ وضعت الأم طفلها في السيارة في مرآب سيارات المستشفى. ووصفت حالة الأم والطفل بأنها جيدة رغم الظروف.

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements