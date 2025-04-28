في يوم ميلادها...الأميرة رجوة الحسين وإطلالات جمالية تأسر القلوب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أبريل 2025 01:27 مساءً - في كل ظهور لها، تؤكّد الأميرة رجوة الحسين، أنها أيقونة من أيقونات الجمال الملكي في العالم العربي. بأسلوبها الراقي وإطلالاتها التي تجمع بين البساطة الراقية والفخامة الهادئة، تترك بصمة خاصة في عالم الجمال وتلهم النساء العربيات بأسلوبها الأنيق. اختياراتها الجمالية تعكس ذوقاً رفيعاً في إبراز الجمال بأسلوب بعيد عن التكلّف. من ظلال العيون النيود إلى أحمر الشفاه الوردي الناعم، ومن الشعر المنسدل بتسريحات بسيطة إلى الكعكات الكلاسيكية الأنيقة، تثبت الأميرة رجوة أن الجمال الحقيقي ينبع من الانسجام بين الرقي والثقة بالنفس.

ولمناسبة يوم ميلاد الأميرة رجوة الحسين، الذي يصادف في 28 أبريل من كل عام، لا يمكننا إلا التوقّف عند تفاصيل جمالها الطبيعي الذي يأسر القلوب. فهي تُجسّد المعنى الحقيقي للأناقة الهادئة، حيث تتناغم تسريحات الشعر الناعمة مع المكياج الطبيعي لتُبرز ملامحها الدقيقة وتُضفي لمسة ملكية لا تشبه سواها.

في ما يأتي، تقدّم لك "الخليج 365" مجموعة من أجمل إطلالات الأميرة رجوة الحسين الجمالية التي خطفت الأنظار، وأصبحت مصدر إلهام لعاشقات الأناقة في العالم العربي.

الأميرة رجوة الحسين بمكياج ناعم وتسريحة مموجة

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في حدث جمع بين البعد الإنساني والرقي الملكي، شاركت الأميرة رجوة الحسين إلى جانب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني في مأدبة إفطار أقيمت لمجموعة من الأطفال الأيتام من 14 دار رعاية اجتماعية من مختلف محافظات المملكة. وقد تألقت بإطلالة جمالية تجمع بين البساطة والأناقة الهادئة، واختارت مكياجاً ناعماً بألوان ترابية أبرز دفء ملامحها الطبيعية، مع لمسة خفيفة من أحمر الخدود الوردي الذي أضفى على وجهها إشراقة هادئة. أما العينان، فتم تظليلهما بظلال خفيفة بتدرجات النيود والبني الفاتح، مع رموش طبيعية الطابع، عكست روح التواضع والرقيّ.

وأكملت إطلالتها بـتسريحة شعر ناعمة ومنسدلة، تميّزت بعفويتها وأناقتها في آن. هذا التوازن بين العصرية والاحترام لروح المناسبة الرمضانية، يؤكّد مجدداً حسّ الأميرة العالي بالجمال المتناغم مع الزمان والمكان.

الأميرة رجوة الحسين بمكياج ناعم وتسريحة البيتش ويفي

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في إطلالة تنبض أنوثة ورقي، تألقت الأميرة رجوة الحسين بمكياج ناعم وخفيف، أبرز دفء ملامحها الطبيعية، ارتكز على تظليل الجفون العلوية، بظلال التدرّجات النيود والبيج الوردي، مع لمسة من الكحل الأسود المرسوم بدقة على الجفن العلوي زاد من عمق النظرة، فيما حافظت على بساطة الخط السفلي لتعكس روح النقاء والرقي. أما أحمر الشفاه، فاختارته باللون المشمشي الهادئ. واختارت الأميرة رجوة تسريحة البيتش ويفي الطويل، بأسلوب ناعم وانسيابي يعكس روح الأنوثة والرقي. الخصلات المموّجة بعناية انسدلت على كتفيها بانسيابية لافتة، مما منحها طلّة أنثوية حالمة تليق بمكانتها الملكية.

الأميرة رجوة الحسين بمكياج مشمشي نيود وتسريحة الكعكة المنخفضة

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خطفت الأميرة رجوة الحسين الأنظار بإطلالتها الجمالية المتكاملة في إحدى الفعاليات، حيث جمعت بين البساطة الملكية والرقي العصري. اعتمدت على أسلوب المكياج المشمشي النيود الناعم، الذي عكس ملامحها الطبيعية بأسلوب أنثوي راقٍ. وبرزت بشرتها بتغطية خفيفة ومضيئة، مع لمسة من الكونتور الخفيف الذي أبرز عظام الوجنتين. أما ظلال العيون، فاختارتها بلون مشمشي هادئ بتدرجات متناغمة، مع تحديد بسيط للعين بواسطة الأيلاينر الأسود الرفيع على خط الرموش العلوية، ما منح نظراتها عمقاً ناعماً من دون مبالغة. وأنهت الإطلالة بلمسة من الماسكرا، فيما زينت شفاهها بلون وردي ناعم، يليق بالمناسبات الرسمية والملكية.

أما الشعر، فاعتمدته مرفوعاً بأسلوب الكعكة المنخفضة المشدودة، وهي من أبرز تسريحات الشعر التي تعكس الأناقة الكلاسيكية واللمسة الملكية. الكعكة أتت بتموجات ناعمة ولمسات منسدلة عند الجانبين، ما أضفى على الإطلالة طابعاً أنثوياً متوازناً بين البساطة والفخامة.

الأميرة رجوة الحسين بمكياج سموكي ناعم وتسريحة نصف مرفوعة

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بأسلوب يعكس الأنوثة والحضور الآسر، أطلت الملكة رجوة الحسين بإطلالة جمالية خلابة، حيث اختارت صيحة المكياج السموكي الناعم، الذي أضفى على عينيها عمقاً ساحراً من دون أن يُفقد الإطلالة طابعها الرقيق. تدرجات الظلال الرمادية والبنية امتزجت بسلاسة على الجفن المتحرّك، مع لمسة من التوهّج عند الزاوية الداخلية للعين لإضاءة النظرة. لم تعتمد الأيلاينر السميك، بل اختارت تحديد العين بخط رفيع وانسيابي لتعزيز الإحساس بالنعومة. الرموش جاءت كثيفة وطويلة بأسلوب مروحي أنيق، فيما بقيت الشفاه بلون نيود وردي غير لامع، ليبقى التركيز على العيون من دون إغفال التناسق العام.

ونسقت مع إطلالتها الراقية، تسريحة شعر نصف مرفوعة، تجمع بين الانسيابية الطبيعية واللمسة الراقية. الجزء الأمامي رُفع بطريقة ناعمة، مع خصلات منسدلة على الكتفين بتموجات خفيفة. هذه التسريحة تعتبر من أبرز صيحات الجمال هذا الموسم، وتناسب الإطلالات الرسمية والمناسبات الرفيعة، لا سيما عند تنسيقها مع مكياج قوي بتفاصيل ناعمة.

الأميرة رجوة الحسين بأيلاينر مجنّح وتسريحة كلاسيكية بفرق نصفي أنيق

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في إطلالة تجمع بين الكلاسيكية الراقية واللمسة العصرية الناعمة، خطفت الأميرة رجوة الحسين الأنظار في زفاف الأميرة إيمان. اعتمدت مكياج عيون بسيط المظهر لكنه دقيق التفاصيل، مع الأيلاينر المجنّح الذي جاء مرسوماً بدقة عند الزاوية الخارجية للعين ليمنح النظرة بعداً. الى جانب تظليل الجفون بظلال نيود مات خفيف على الجفون، ما جعل الأيلاينر هو نجم الإطلالة. الكحل الأسود أضاف لمسة تقليدية راقية، فيما بدت الرموش طبيعية لكنها مكثفة بالماسكرا. أما الشفاه، فجاءت بلون وردي نيود شبه مطفأ، يعكس التوازن والنعومة ببراعة.

أما الشعر، فاختارته منسدلاً بأسلوب ناعم مع فرق نصفي والغرة الطويلة المنسدلة على الجانبين.

ما رأيك التعرف الى الأميرة رجوة الحسين تتألق في مملكة البحرين.. من صمم إطلالتها؟

مكياج سموكي بتدرجات ترابية دافئة وتسريحة الكعكة

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وفي إطلالة أخرى، تألقت الأميرة رجوة الحسين بإطلالة جمالية جذابة، حيث اعتمدت مكياجاً سموكياً بتدرجات ترابية دافئة، برز جمال ملامحها ولون بشرتها بأسلوب أنيق وغير متكلّف. استخدمت ظلال العيون البنية والبرونزية لإبراز العمق في النظرات، مع دمجها بأسلوب ناعم على الجفن المتحرك والخارجي، من دون خطوط حادّة أو ألوان صارخة. تميّزت إطلالتها الجمالية، بلمسة دافئة تُضفي جاذبية ناعمة على العيون، فيما جاءت الشفاه بلون نيود بيج مطفأ، لتُحافظ على توازن الإطلالة الجمالية وتترك للعيون الدور الرئيسي في التعبير.

وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة بأسلوب الكعكة الفوضوية، التي تضجّ بالعفوية والأنوثة. الخصلات رُفعت بعناية لتبدو وكأنها مصففة بعفوية تامة، مع بعض الخصلات المنسدلة على الجانبين لإضفاء لمسة طبيعية غير مصطنعة.