مكون في السلطة وراء التسمم الغذائي.. هل يسبب سرطان الأمعاء؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

التسمم الغذائي المرتبط بالخس يشهد تزايدًا مقلقًا؛ مما يثير المخاوف حول تأثيره في انتشار سرطان الأمعاء، وبحسب تقرير نشرته صحيفة «dailymail»، فإن حالات الإصابة بسلالة نادرة من بكتيريا الإشريكية القولونية، التي توجد عادة في الخس الملوث، قد ارتفعت بنحو عشرة أضعاف في سبع سنوات فقط، وهذه الزيادة الموثقة عبر دراسة أجراها الباحثون في University of East Anglia، تشير إلى أن حالات الإصابة قد تتزايد بسبب عدة عوامل بيئية، مع وجود علاقة مباشرة مع انتشار سرطان القولون بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

تتطرق الدراسة إلى العلاقة بين بكتيريا E. coli وسرطان الأمعاء، حيث تم الكشف عن وجود علاقة قوية بين زيادة حالات التسمم الغذائي الناجم عن الخس وسرطان الأمعاء في هذه الفئة العمرية، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول التفسيرات الطبية والعوامل المؤثرة في هذا الارتفاع الغامض.

الأسباب المحتملة وراء تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية

ووفقًا لما أشار إليه البروفيسور بول هانتر، أحد كبار الخبراء في الأمراض المعدية من جامعة إيست أنجليا، تكمن الأسباب المحتملة لهذه الزيادة، في تغير المناخ بشكل أساسي، فارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الأمطار الغزيرة، وزيادة الري بالمياه الملوثة خلال مراحل نمو المحاصيل، كلها عوامل تساهم في تزايد هذه العدوى،

وأضاف أن سطح أوراق الخس، الذي يتمتع بخشونة وشمعية، يعزز التصاق البكتيريا به، مما يجعل غسلها أمرًا صعبًا، كما أن حقيقة أن الخس يُستهلك عادةً دون طهي، بعكس الخضراوات الأخرى، يزيد من احتمالات الإصابة بالبكتيريا بشكل ملحوظ.

أسباب التسمم الغذائي

وفي هذا السياق، أشار الدكتور إسلام رشاد اخصائي الجهاز الهضمي والكبد، إلى أن التسمم الغذائي يحدث عندما يتناول الشخص طعامًا ملوثًا بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات، وأضاف الدكتور «رشاد»، أن البكتيريا مثل Salmonella، Campylobacter، E. coli، و Listeria تعد من أكثر الأسباب شيوعًا للتسمم الغذائي، وتوجد عادة في الطعام أو الماء الملوث، وتتكاثر في الأطعمة التي لا يتم تخزينها أو طهيها بشكل صحيح، كما أوضح أن الفيروسات مثل فيروس نوروفيروس وفيروس التهاب الكبد الوبائي (A) يمكن أن تؤديان إلى التسمم الغذائي، وكذلك الطفيليات مثل Giardia و Entamoeba histolytica التي تتواجد في المياه الملوثة.

وأكد الدكتور إسلام رشاد أن التسمم الغذائي الناتج عن بكتيريا مثل الإشريكية القولونية يمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن في الأمعاء، مما يرفع من احتمالية تطور الأورام السرطانية في الأمعاء الدقيقة والغليظة، فالتسمم المتكرر والتعرض للسموم قد يساهم في تحولات خلوية غير طبيعية في الأنسجة المعوية، مما يؤدي إلى تكون الأورام، وأضاف أن الأعراض المرتبطة بالتسمم، مثل الإسهال الحاد والتقيؤ، قد تتفاقم في بعض الحالات لتصبح مزمنة، ما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا.

من جانبه، أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) في تقرير سابق لها أن هناك زيادة ملحوظة في عدد حالات التسمم الغذائي عالميًا، مع ظهور روابط محتملة بين هذه الحالات وزيادة معدلات الإصابة بأمراض مزمنة مثل سرطان الأمعاء، وقالت المنظمة أن التسمم الغذائي الناتج عن بكتيريا مثل الإشريكية القولونية يشكل تهديدًا على الصحة العامة، وتعد التغيرات المناخية، مثل الأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة المرتفعة، من العوامل التي قد تزيد من خطر تلوث المواد الغذائية بهذه البكتيريا.

أسباب التسمم الغذائي وارتباطه بالسرطان

التسمم الغذائي يحدث عندما يتناول الإنسان طعامًا ملوثًا ببكتيريا أو فيروسات أو سموم تؤثر على جهازه الهضمي، ومن أبرز الأسباب المؤدية للتسمم:

الطعام الملوث: خاصةً الخضروات الورقية مثل الخس، واللحوم غير المطهوة جيدًا، والمأكولات البحرية الملوثة.

التخزين غير السليم: في درجات حرارة غير مناسبة، مما يسمح بتكاثر البكتيريا والفيروسات.

التحضير غير الصحي للطعام: مثل عدم غسل اليدين بشكل كافٍ أو عدم تطهير الأسطح المستخدمة في تحضير الطعام.

وتعد بكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) من أبرز البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي، غير أنها تلعب دورًا في تطور السرطان عبر التأثير على الأنسجة المعوية.

الأعراض

أشار إسلام رشاد أن التسمم الغذائي يمكن أن يتسبب في أعراض متنوعة، تشمل:

الإسهال الحاد: أحد الأعراض الأكثر شيوعًا، وقد يكون مائيًا أو دمويًا في الحالات المتقدمة.

التقيؤ والغثيان.

آلام شديدة في البطن والمعدة.

الحمى.

التعب العام والشعور بالإرهاق.

إذا استمرت هذه الأعراض أو تكررت بشكل مستمر، قد يتحول الأمر إلى التهاب مزمن في الأمعاء، مما يزيد من احتمالية حدوث تغييرات خلوية تؤدي إلى الإصابة بسرطان الأمعاء.

علاج التسمم الغذائي

يختلف علاج التسمم الغذائي بناءً على نوع البكتيريا أو الفيروس المسبب، وعمومًا، يشمل العلاج:

الترطيب، تعويض السوائل والأملاح المفقودة عبر تناول محاليل معالجة الجفاف.

المضادات الحيوية، في حالات معينة، إذا كانت العدوى بكتيرية، قد يصف الطبيب مضادات حيوية.

مراقبة الأعراض، في حالات التسمم البسيطة، قد يتم الشفاء بشكل طبيعي خلال أيام، ولكن في حالات التسمم الشديد، يحتاج المريض إلى مراقبة دقيقة في المستشفى.

ومن المهم أن يتوجه المرضى إلى الطبيب في حال كانت الأعراض شديدة أو استمرت لفترة طويلة.

طرق الوقاية