حقيقة إصابة أمح الدولي بالتسمم.. محجوز بالعناية المركزة 

القاهرة - سمر حسين - صحة

لاتزال حالة أشهر مشجع أهلاوي، أمح الدولي في خطر كبير بعد إجراء آخر عملياته الجراحية، إذ يعاني "الدولي" من أمراض ومضاعفات منذ عدة أشهر أدت لمكوثه بالمستشفى لفترة طويلة، وإجراء عمليات جراحية دقيقة.

تدهور خطير في حالة أمح الدولي

وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن تدهور خطير في حالة أمح الدولي، إذ تداولوا العديد من المنشورات أكدوا من خلالها إنه في حالة حرجة، أدت لوضعه بغرفة العزل في الرعاية المركزة بسبب التهاب رئوي أدى إلى تسمم في الدم عقب العملية الجراحية.

شقيقة أمح الدولي: ادعوله

وفي هذا الصدد طالبت شقيقة أمح الدولي، عبر "الوطن" بتكثيف الدعوات لشقيقها بالشفاء، خاصة أنه لا يزال يعاني من عدة مضاعفات.

ويعاني المشجع الأهلاوي أمح الدولي، من كسر في الفقرتين الحادية والثانية عشرة من العمود الفقري منذ أشهر، وصل إلى إصابته بالتهاب رئوي شديد وجلطة في المخ إثر مضاعفات كسر الفقرات، التي حدثت بسبب انقطاع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ.

ما هو الالتهاب الرئوي؟

الالتهاب الرئوي هو أحد الأمراض الفيروسية الرئوية، ويصيب العديد من الأشخاص خاصة أصحاب المناعة الضعيفة، خصوصًا في فصل الشتاء الذي يعد موسم انتشار الفيروسات التنفسية، وفقًا لاستشاري الحساسية والمناعة، الدكتور أمجد الحداد لـ«الوطن».