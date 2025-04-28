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الامارات | مزاد في باريس على سيف نابليون

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باريس - أ.ف.ب 0 تبليغ

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  • الامارات | مزاد في باريس على سيف نابليون 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعرض سيفٌ طلب الإمبراطور الفرنسي نابليون صنعه «للاستخدام الشخصي» عام 1802، وظلّ محتفظاً به طوال فترة حكمه، في مزاد يوم 22 مايو المقبل، في باريس.

وتُقدّر قيمة القطعة التي تطرحها دار مزادات «جيكيلو» بسعر يراوح بين 700 ألف ومليون يورو.

وأوضحت دار «أوتيل دروو»، حيث سيُقام المزاد، في بيان، أن «بونابرت، القنصل الأول آنذاك، طلب تصنيع هذا السيف بين عامَي 1802 و1803 من مدير مصنع فرساي، نيكولا نويل بوتيه، الذي كان يُعرف بأنه أعظم صانع أسلحة قربينة النارية (Arquebus) في عصره».

وأشار المصدر إلى أن نابليون الأول، بعد توليه منصب الإمبراطور «احتفظ به حتى نهاية عهده، قبل أن يُهديه إلى إيمانويل دو غروشي»، أحد أتباعه المخلصين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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