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الامارات | الداعم لكل قارئ

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | الداعم لكل قارئ 1/2
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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ومضات «الداعم لكل قارئ».. ومقولات محفز أجيال المستقبل على «تحدي القراءة العربي»، ومبدع «رؤيتي» و«قصتي» وغيرهما من الروائع، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزيّن الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتحديداً بين جنبات جناح مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، ومبادرتها النوعية «عائلتي تقرأ»، التي تسلّط المؤسسة الضوء عليها في هذا العرس الثقافي، الذي يستمر حتى الخامس من الشهر المقبل، تحت شعار «مجتمع المعرفة.. معرفة المجتمع».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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