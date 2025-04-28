الامارات | «دبي للثقافة» تطلق العنان لرسم أيقونة «برج راشد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظّم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» برنامجاً مصاحباً لمعرض «برج راشد»، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية «جودة الحياة في دبي»، وتقيمه «دبي للثقافة» احتفاءً بالذكرى الـ45 لافتتاح البرج الذي شكّل علامة فارقة في تاريخ دبي المعماري والاجتماعي والاقتصادي، ليكون أول نسخة من «سلسلة دبي» الهادفة إلى تكريم الإمارة عبر تسليط الضوء على جوانبها المختلفة وقصصها المُلهمة بطرق مبتكرة.

وتسعى الهيئة من خلال البرنامج، الذي سيعقد في 30 الجاري بمكتبة الصفا للفنون والتصميم، إلى إبراز أهمية المعرض الذي نُظّم بدعم من منصة «سكة».

وستتضمن الأجندة عقد جلسة نقاشية بعنوان «برج راشد: من معلم تاريخي إلى عمل فني»، ستتولى إدارتها المهندسة المعمارية أمل أنوهي، وتستضيف فيها كلاً من مؤسس «مجموعة الواقع»، الفنان الدكتور أحمد العطار، والفنانة والمصممة سارة الخيال، والفنانة والاستشارية باتريشيا ميلنز، للحديث عن تجاربهم وأعمالهم التي أعادوا من خلالها تفسير رمزية برج راشد وهويته المعمارية.

كما سيتناولون أهمية الفن ودوره في المحافظة على تراث دبي، وإعادة تصوره من خلال الممارسات الإبداعية المعاصرة.

في حين ستتولى الفنانة بريا كريشنان داس الإشراف على ورشة «برج راشد: أطلق العنان لإبداعك وارسم الأيقونة»، وفيها سيتمكن المشاركون من التقاط ما يتميز به برج راشد من جماليات وروائع معمارية خاصة، وتعلم كيفية تجسيدها والتعبير عنها بأساليبهم الخاصة.

ويشهد معرض «برج راشد»، الذي يستمر حتى الثاني من مايو المقبل، مشاركة نحو 30 فناناً من الإمارات والعالم، ويقدمون تشكيلة واسعة من الأعمال التي تعبّر عن توجهاتهم الفنية.