الامارات | مشاركون في «قصص توحدنا»: أدب الطفل يعزز الهوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد عدد من الكتّاب والباحثين في أدب الطفل أن القراءة وأدب الطفل يشكلان أداتين أساسيتين لبناء شخصية الطفل وتعزيز هويته الثقافية، مشيرين إلى أهمية غرس القيم العربية والإنسانية في سن مبكرة، وإلى دور الأدب في معالجة القضايا الاجتماعية بطريقة تناسب وعي الأطفال، وتشجعهم على التفكير النقدي والانفتاح على التنوّع.

وشددوا على أهمية تمثيل مختلف الخلفيات والثقافات في كتب الأطفال لتعزيز الشعور بالانتماء والاحترام المتبادل، مشيرين إلى أن الأدب يسهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً، ويُعد وسيلة فعّالة لتجاوز الاختلافات الثقافية وتعزيز القيم المشتركة مثل الصداقة والتسامح.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «قصص توحدنا»، نظمتها هيئة الشارقة للكتاب ضمن البرنامج الثقافي لمهرجان الشارقة القرائي للطفل 2025، وتحدث فيها كل من الكاتبة الإماراتية بدرية الشامسي، والمؤلفة والصحافية الأميركية من أصل سوري، روندا روماني، والكاتب المغربي الحسن بنمونة، والباحث والأكاديمي التونسي الدكتور نزار القمري، وأدارتها الإعلامية عائشة المازمي.

وتحدثت بدرية الشامسي عن اختفاء الفروق بين الفئات العمرية في تلقي المعرفة، تماماً كذَوَبان الحدود الثقافية العالمية في ظل وفرة المعرفة وسرعتها، مؤكدة أهمية توعية الطفل في سن مبكرة لتكون عنده حصانة ثقافية ومعرفية، وتعزيز القيم العربية لأن شخصية الطفل تُبنى خلال السنوات الخمس الأولى.