تستخدمها نجلاء بدر للظهور بملامح أصغر.. ماذا تعرف عن شرائط الوجه اللاصقة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت الممثلة المصرية نجلاء بدر عن تجربتها مع عملية جراحية لوجهها مؤكدة أنها ساعدتها في استعادة ملامحها الشبابية، وهو ما أثار ردود فعل واسعة من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة نجلاء في مقطع فيديو من عيادة طبيبها، توثق شد الوجه، وهي تشرح سبب إجرائها لهذا الإجراء التجميلي، قائلة: «عاوزة أكون صادقة معاكم، في بعض الأدوار كنت بستخدم لاصقًا لشد البشرة وإزالة التجاعيد والترهلات، لكني توقفت عنه، ونصحوني بالخضوع لإجراءات مثل الفيلر أو الخيوط وفعلًا غيرت ملامحي».

وقامت الفنانة بعرض لقطات لها قبل إجراء عملية شد الوجه والرقبة (Facelift)، مع شرح من الطبيب حول تفاصيل العملية.

ومع حديث الفنانة عن تجربتها السابقة المؤقتة، بدأ العديد في البحث عن آلية الشرائط اللاصقة وعملها.

تجاعيد الوجه شبح يهاجم السيدات

التجاعيد أمر لا مفر منه ومع ذلك، يمكنك دائمًا إبطاء تقدمها أو إخفاءها باستخدام المكياج أو بعض الإجراءات التي يمكن أن تقلل من ظهور التجاعيد، مما يمنحك مظهرًا أكثر شبابًا، فيقول الدكتور جيسون سينغ، طبيب الرعاية الأولية من ولاية فيرجينيا قائلًا: «تتأثر عضلات الوجه في جميع التعبيرات مثل الابتسام، الغضب، المضغ، والكلام، ومع تقدم العمر تبدأ العضلات المرهقة في إظهار التجاعيد» وفقًا له، تكون هذه التجاعيد في البداية ديناميكية، أي تظهر فقط عند استخدام خطوط التعبير، ولكن مع مرور الوقت، تصبح التجاعيد ثابتة أو دائمة الظهور.

الشرائط اللاصقة حيلة نجلاء بدر للظهور بوجه مشدود

مؤخرًا، أصبحت العلاجات المنزلية لمكافحة الشيخوخة في بؤرة الاهتمام، وعلى سبيل المثال، شرائط فراونيز اللاصقة، تعمل على تنعيم التجاعيد لمنع التجاعيد في الجبهة ومناطق أخرى من الوجه، أو شريط الوجه، الذي يساعد على شد البشرة للحصول على رفع فوري، والآن، هناك حتى تطورات تكنولوجية مع منتجات مثل نيو فيس، وأجهزة رفع وشد الوجه، فإن الشرائط اللاصقة اكتسبت شعبية كبيرة.

فالهدف منها هو خلق المظهر الشبيه بالبوتوكس في دقائق، مع تجنب تكاليف وإزعاج البوتوكس أو عمليات شد الوجه الجراحية.

ومع ذلك، نقلًا عن موقعي «onlymyhealth»، و«usatoday» فإنها ليست حلاً دائمًا وقد لا تكون مناسبة لأولئك الذين لديهم بشرة حساسة، إذ ينصح الخبراء بالبحث عن حلول طويلة الأمد، مثل تناول الطعام الصحي، ممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب التدخين فمن المحتمل أن تساهم هذه العادات في تعزيز الشيخوخة الصحية، مما يبطئ حدوث التجاعيد المبكرة.

ويعتبر الكثيرون هذه المنتجات وسيلة فعالة لإخفاء آثار التقدم في العمر بشكل مؤقت، معتقدون أن هذه الخيارات توفر حلاً سريعًا وسهلاً مقارنة بالإجراءات التجميلية التقليدية مثل البوتوكس أو العمليات الجراحية، خاصة وإن تتوافر هذه العلاجات في المنزل، مما يجعلها أكثر مرونة وأقل تكلفة، وهو ما يجعلها جذابة لأولئك الذين يبحثون عن تحسين مظهرهم بسرعة ودون تدخل جراحي.

تشير هذا الآلية وفقًا لـ «سينغ» لتطور التجاعيد إلى أن شد الوجه باللصق يعد حلاً مؤقتًا لتوجيه العضلات بحيث تظهر التجاعيد أقل وضوحًا، ويؤكد أنه لا يمكن أن يكون بديلاً لـ (بوتوكس) الذي يقدم نتائج مستمرة تصل إلى 3-4 أشهر أو أكثر.

أشياء يجب معرفتها قبل تجربة الشرائط اللاصقة

- شرائط الوجه اللاصقة هي حل مؤقت ولا يوفر تأثيرًا طويل الأمد.

- على الرغم من أن الشرائط اللاصقة قد استخدمها المعالجون الفيزيائيون منذ زمن طويل، إلا أن هناك خطرًا من التسبب في التهيج، الحكة، الاحمرار، والتفاعلات الجلدية التحسسية، كما يحذر الدكتور «سينغ».

- عند وضع الشرائط بالقرب من جلد الجفن، يجب تذكر أن جلد الجفن أرق بسبع مرات من جلد الوجه، وبالتالي فإن الشرائط قد تؤدي إلى تآكل الجلد أو تقشيره، لذلك، يجب توخي الحذر عند ممارسة تسجيل الوجه.