الامارات | جناح الإمارات في «إكسبو أوساكا» يستقبل الزائر رقم 250 ألفاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّق جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» علامة فارقة في مسيرته، إذ استقبل، أمس، الزائر رقم 250 ألفاً، وذلك بعد مرور أسبوعين فقط على افتتاحه رسمياً.

واحتفى الجناح بهذه المناسبة من خلال تنظيم فعالية خاصة، في وقت يواصل استقطاب الضيوف من شتى أنحاء العالم، بما يقدّمه من تجارب استثنائية غامرة متعددة تجمع بين الإبداع والأصالة.

واستقبل سفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان والمفوض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا - كانساي»، شهاب أحمد الفهيم، الضيفة رقم 250 ألفاً وعائلتها بحفاوة بالغة، إذ منحوا شهادة تذكارية، وهدايا حصرية من دكان الجناح، إلى جانب دعوتهم للاستمتاع بتجربة طعام مجانية في مطعم الجناح الإماراتي الشهير، تجسيداً لكرم الضيافة الإماراتية وروح الاحتفاء بالإنجازات.

وبهذه المناسبة، أعرب شهاب أحمد الفهيم، عن فخره واعتزازه البالغ باستقبال الجناح 250 ألف زائر، ما يجسد الدور المحوري الذي يضطلع به جناح الإمارات كمنصة رائدة تجمع العالم تحت سقف واحد، لتعزيز الحوار المشترك، واستكشاف الفرص، ودعم التعاون العابر للحدود، وقال «يُشرّفنا أن نُشارك قصة دولة الإمارات مع شعب اليابان الصديق والعالم، بينما نرسم معاً ملامح مستقبل تُزهر فيه الحياة بكل أشكالها على كوكب الأرض وفي الأثير».

ويقدّم جناح الإمارات، الذي يحمل شعار «من الأرض إلى الأثير»، تجربة غامرة متعددة، تستعرض قصة الإمارات من تراثها الغني وثقافتها الأصيلة، وصولاً إلى ابتكاراتها الريادية في مجالات استكشاف الفضاء والرعاية الصحية والتقنيات المستدامة.

واستُلهم تصميم الجناح من النخلة، برمزيتها التاريخية والتراثية، إذ يُسلط الجناح الضوء على معالجة معاصرة لنمط العريش المستمد من العمارة التقليدية الإماراتية، وذلك من خلال «واحة» مؤلفة من 90 عموداً من «اليريد»، تم ابتكارها عبر دمج مخلفات النخيل الزراعية مع براعة النجارة اليابانية.

ويعيش ضيوف جناح الإمارات تجربة متعددة تروي فصولاً من قصة وطن يستند إلى رؤية طموحة ومنظومة متجذّرة من القيم الراسخة، وخلال الرحلة، يلتقي الضيوف بوجوه إماراتية ملهمة، من مستكشفي الفضاء، إلى محفزي الرعاية الصحية، وصولاً إلى أمناء الاستدامة الذين يسهمون في رسم ملامح المستقبل، وتُتوج التجربة بعرض تركيبي وثائقي يحمل عنوان «التراث المنسوج» يأخذ الزوار في رحلة بصرية تحاكي نبض الحياة المعاصرة في دولة الإمارات.

تميز لافت

يشهد جناح دولة الإمارات، منذ افتتاحه، إقبالاً لافتاً ومتواصلاً من الضيوف، ما يعكس نجاحه الكبير كأحد أكثر الأجنحة الوطنية جذباً وتميزاً في «إكسبو 2025 أوساكا - كانساي».

شهاب أحمد الفهيم:

. الإنجاز يُجسّد الدور الذي يضطلع به جناح الإمارات كمنصة رائدة تجمع العالم تحت سقف واحد.