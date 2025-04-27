أضرار الإصابة بمواد التنظيف.. مسحوق غسيل شهير يصيب طفلة بالعمى

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الصدمة تعيشها أسرة، بعد إصابة طفلتهم البالغة من العمر 4 سنوات بالعمى في إحدى عينيها نتيجة تعرضها لمادة كيميائية داخل كبسولة غسيل.

الطفلة، «لوكا دي جروت»، كانت تساعد والدتها، «جودي لو»، في ترتيب «الغسيل»، حين عضّت كبسولة تحتوي على منظف غسيل شهير، ما أدى إلى انفجار محتواها في فمها وعينيها، نقلًا عن «ديلي ميل».

وبحسب جودي، بدأت الطفلة بالصراخ فورًا ثم فركت عينيها بيديها الملوّثتين دون أن تتمكن الأم من التدخل سريعًا، إذ أسرعت جودي بوضع ابنتها تحت الماء لمحاولة غسل المادة الكيميائية، ولكن مع ازدياد الألم والصراخ، تم نقلها مباشرة إلى المستشفى.

أمضت الطفلة 16 يومًا في المستشفى قبل أن تعود إلى المنزل، إلا أن بصرها لم يعد بالكامل بعد في إحدى عينيها، وأظهرت صور مروّعة عيني الطفلة متورمتين ومغطاتين ببثور مؤلمة وتقرحات ظهرت بعد أيام من التعرض للمنظف.

وتطالب الأم، المقيمة في مدينة بيرث الأسترالية، بتحسين التحذيرات على عبوات كبسولات الغسيل، خصوصًا بعد إصابة ابنتها بهذه الطريقة الخطيرة.

وتقول جودي (34 عامًا):«كانت لوكا تساعدني في الغسيل وأعطيتها الكبسولة فقط لتحملها بيدها بينما أضع الغسيل، ولكن بمجرد أن استدرت، كانت قد عضّتها واندفع السائل إلى عينيها، هي كبسولات صلبة وعندما تنفجر، ترشّ السائل بقوة، وبطبيعة الأطفال، قامت بفرك عينيها ما زاد من انتشار المادة فيهما».

وأضافت:«وضعتها تحت المياه، لكنها كانت تصرخ وتتألم بشدة».

وتؤكد جودي أن التحذيرات الحالية على عبوات «المسحوق» الشهسر غير كافية، خاصة إن ابنتها خضعت لثلاث عمليات جراحية ومكثت في المستشفى 16 يومًا بسبب تعرض مباشر فقط.

وفي بيان لها، قالت شركة المنظف:«سلامة المستهلكين تمثل أولوية قصوى لدينا، أي حادثة تتعلق بالأطفال وكبسولات الغسيل هي أكثر مما نحتمل، فكبسولاتنا ليست مخصصة للأطفال، والعبوة مزودة بغطاء أمان وتحذيرات واضحة من الأمام والخلف».

وأكدت الشركة أنها تحدثت مع الأم وستقوم بمراجعة التحذيرات وتعليمات السلامة على عبواتها في أستراليا.

أضرار دخول مواد التنظيف إلى العين

يُعد دخول مواد التنظيف الكيميائية إلى العين من الحوادث الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما يُعرف بـ «الحروق الكيميائية في العين» وتنقسم هذه الحروق إلى ثلاثة أنواع رئيسية، تختلف شدتها حسب نوع المادة الكيميائية، وفقًا للموقع الطبي «webmd»:

1. الحروق القلوية

وهي الأكثر شيوعًا وخطورة، إذ تحتوي هذه المواد على درجة حموضة عالية تمكّنها من اختراق أنسجة العين بعمق، ما قد يُسبب أضرارًا جسيمة للقرنية، بل وقد تؤثر أيضًا على العدسة وباقي أجزاء العين الداخلية.

من أبرز المواد القلوية: منظفات الصرف الصحي (الغسول) ومنظفات الأفران.

2. الحروق الحمضية

رغم أنها غالبًا أقل خطورة من القلوية، إلا أن بعض الأحماض قد تُسبب تلفًا شديدًا للعين، خاصة حمض الهيدروفلوريك الموجود في بعض منظفات الزجاج، فهذه المواد لا تخترق العين بنفس سرعة القلويات، لذا يقتصر الضرر غالبًا على الأنسجة السطحية

ومن المواد الشائعة في هذه الفئة: الخل ومنظف الزجاج.

3. المواد المهيجة

تتميز بدرجة حموضة متعادلة نسبيًا، وعادةً ما تُسبب تهيجًا في العين أكثر من ضرر فعلي، فمعظم منظفات المنزل اليومية تقع ضمن هذه الفئة، مثل منظفات الأطباق أو الأرضيات.