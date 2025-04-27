الامارات | مع ارتفاع درجات الحرارة.. 3 خطوات ضرورية لزيادة فعالية مكيف هواء السيارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني البعض مع حلول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة من ضعف مكيف هواء السيارة، رغم أن هناك تدابير مهمة لتجهيز مكيف السيارة لهذا الموسم، والاستمتاع ببرودة الهواء داخل السيارة من ناحية، وتجنب انبعاث روائح كريهة من ناحية أخرى.

تغيير الفلتر

حسب خبراء نادي السيارات الأوروبي (ACE) يؤثر الفلتر على جودة الهواء وأداء التبريد، إذ إنه مع مرور الوقت يتراكم الغبار الناعم وحبوب اللقاح والجزيئات الأخرى هناك، ما يقلل من أدائه تدريجياً، لذا ينبغي تغييره عندما يكون ذلك ضرورياً.

تنظيف قنوات التهوية

يجب تنظيف قنوات التهوية؛ إذ يمكن أن تتراكم الأوساخ والجراثيم بها، وفي أسوأ الأحوال قد ينشأ العفن هناك، ما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة داخل السيارة. وللحيلولة دون حدوث ذلك، ينبغي تنظيف قنوات التهوية بواسطة بخاخ أو رغوة التنظيف. وكذلك من المفيد إيقاف تشغيل مكيف الهواء قبل نحو خمس دقائق من نهاية الرحلة وترك المروحة فقط تعمل، كي لا تتبقى أي رطوبة تقريباً في فتحات التهوية، مما يحول دون انبعاث رائحة العفن.

فحص سائل التبريد

وحتى مع الصيانة الجيدة، فإن فعالية مكيف الهواء يمكن أن تنخفض بمرور الوقت. لذا ينبغي زيارة الورشة الفنية لفحص مستوى سائل التبريد وإعادة تعبئته إذا لزم الأمر. وتتطلب السيارات المستعملة القديمة عادةً إجراء هذا الفحص كل سنتين إلى ثلاث سنوات للتأكد من أن مكيف الهواء الخاص بها يعمل بشكل صحيح.