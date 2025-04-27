صيحات مكياج لتوسيع العين من وحي النجمات.. نظراتك عميقة وجذابة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 11:58 صباحاً - تتمتع فئة كبيرة من نجمات العالم بسحر العيون الصغيرة الحجم، فالعيون الصغيرة لها سحرها، لكنها في الوقت عينه تحتاج لبعض العناية الخاصة عند وضع المكياج لتظهر بشكل أكبر وأجمل. وبما أنه لدينا النجمات وخبراء التجميل الذين يقدمون الحلول، فلا ضرر من الاستعانة بهم.

كثير من نجمات العالم صاحبات العيون الصغيرة لديهن حيل وأساليب في تطبيق المكياج تزيد من حجم عيونهن وتبرزهن بأسلوب أكثر اتساعاً وجاذبية.

نرصد لكِ من "الخليج 365" صيحات مكياج لتوسيع العيون من وحي نجمات العالم، يمكنك من خلالها القيام ببعض الحيل في تطبيق مكياج العيون لتحصلي على إطلالة ساحرة.

مكياج نيود مسحوب على طريقة بيلا حديد

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تتمتع عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد Bella Hdid بعيون صغيرة خضراء اللون تستطيع من خلالها لفت الأنظار بسحرها وجمالها، إلا أن بيلا حديد تتبع حيلاً لتوسيع شكل العين من خلال صيحة المكياج النيود الذي يغمر كامل الجفن العلوي مع خط الأيلاينر البني الفاتح المسحوب إلى الخارج مع طبقات الماسكرا البارزة على الرموش، مما يزيد من حجم العين ويبرز جمالها وشكلها بأسلوب هادىء وناعم.

صيحة الأيلاينر العريض المجنح من تايلور سويفت

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كذلك تطبق النجمة تايلور سويفت Taylor Swift مكياجها لتوسيع العين، حيث تعتمد بصورة كبيرة على الظلال بدرجات كريميّة، وتحدد العين بخط الأيلاينر العريض من دون الاقتراب من الزاوية الداخلية للعين، بالإضافة إلى تطبيق الألوان التي تضيء العين في الخط الداخلي أسفل العين مثل اللون البيج، وتضع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش لإبرازها أكثر.

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مكياج ترابي مات من وحي ميغان فوكس

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وتبرز النجمة ميغان فوكس Megan Fox جمال عينيها الصغيرتين بالمكياج الترابي المات بلمسات هادئة وخافتة، تستطيع من خلالها توسيع العين فتطبق الظلال الترابية فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج الجفن العلوي للعين مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، مما يزيد من حجم عينيها ويبرز لونهما الأخضر أكثر.

مكياج سموكي أسود مات على غرار جيسيكا ألبا

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وعلى طريقة النجمة جيسيكا ألبا Jessica Alba يمكنك توسيع عينينك الصغيرتين من خلال صيحة المكياج السموكي الأسود المات، حيث تعتمد هذه الصيحة لتوسيع عينيها فتبرز طبقات الظلال السموكي عند طرف الجفن العلوي للعين بأسلوب مسحوب وكثيف مع الكحل الأبيض في قلب العين الذي يزيد من حجمها جنباً إلى جنب مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش.

مكياج أزرق مائي لامع من كاثرين زيتا جونز

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تتمتع النجمة كاثرين زيتا جونز Catherine Zeta-Jones بجمال ساحر، وصحيح أنها من صاحبات العيون الصغيرة إلا أننا لا يمكن غضّ النظر عن تناغم تكاوينها التي جعلت منها امرأة فاتنة، فنراها تطبق صيحات مكياج لتوسيع العين كالمكياج الأزرق المائي بنغمات براقة ولامعة فوق جفن العين بأسلوب مسحوب إلى الخارج مع الكحل الأسود البارز في قلب العين، بالإضافة إلى طبقات الماسكرا الكثيفة العلوية والسفلية التي تزيد من اتساع العين.

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نصائح لتوسيع العين بالمكياج

بالإضافة إلى هذه الحيل، هناك مجموعة من النصائح التي يجب أن تتبعيها حتى تبدو عيناكِ أوسع بعد تطبيق المكياج، وهي: