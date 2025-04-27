احمِ بشرتك من حساسية الجلد.. خطوات بسيطة تحميك من عدو الصيف الصامت

القاهرة - سمر حسين - صحة

وسط موجات الحر والرطوبة العالية التي تشهدها هذه الأيام، أصبحت حساسية الجلد واحدة من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا بين المواطنين، خصوصًا الأطفال وكبار السن، فالأعراض تبدأ غالبًا بطفح جلدي بسيط، لكنها قد تتطور إلى التهابات مزمنة ومضاعفات مؤلمة إذا لم تُعالج سريعًا.

أنواع حساسية الجلد في الصيف

تتعد أسباب حساسية الجلد صيفًا، ويرجع ذلك إلى زيادة التعرض لعوامل بيئية مثل الحرارة والرطوبة، وفي هذا السياق، يوضح الدكتور حسام عيد، استشاري الأمراض الجلدية، لـ«الوطن»، أنواع حساسية الجلد الأكثر شيوعًا في الصيف ومن بينها:

الطفح الجلدي الحراري (الحرّورة)

الطفح الحراري هو أكثر أنواع حساسية الجلد شيوعًا في الصيف، ويحدث بسبب انسداد قنوات العرق نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ويقول الدكتور حسام عيد أن الطفح الجلدي الحراري يظهر على شكل بثور صغيرة حمراء أو وردية، تظهر في مناطق معينة من الجسم مثل الرقبة، تحت الإبطين، ومنطقة الحزام، وعادة ما يصاحبها حكة شديدة، وتزداد الأعراض سوءًا في الأجواء الحارة والمزدحمة.

وأوصى بتجنب التعرق الزائد والاهتمام بالتهوية الجيدة للجلد، بالإضافة إلى ارتداء ملابس قطنية تسمح بمرور الهواء.

الارتكاريا (الشرى)

الارتكاريا، المعروفة أيضًا بـ«الشرى»، هي ظهور بقع حمراء مرتفعة على الجلد تُسبب حكة شديدة، وغالبًا ما تحدث نتيجة تعرض الجلد للحرارة الشديدة أو الإجهاد، أو تناول بعض الأطعمة المسببة للحساسية مثل المأكولات البحرية أو المكسرات.

وأشار الدكتور «عيد»، إلى أن الشرى يمكن أن يظهر فجأة وقد يستمر لفترة طويلة إذا لم يتم علاجه، وفي بعض الأحيان قد يصاحبه تورم في الجلد أو اللسان أو الشفتين.

الالتهابات الفطرية

تحدث هذه الالتهابات بسبب الرطوبة المستمرة والحرارة العالية في فصل الصيف، وتؤثر عادة في المناطق الرطبة من الجسم مثل الفخذين، وتحت الإبطين، والأقدام.

وأوضح الدكتور حسام عيد أن الفطريات تتكاثر بسرعة في البيئات الرطبة، وتسبب احمرارًا، وحكة، وظهور تقرحات صغيرة قد تؤدي إلى تقشير الجلد.

حساسية الشمس (الطفح الجلدي الناتج عن أشعة الشمس)

حساسية الشمس هي تفاعل الجلد مع الأشعة فوق البنفسجية (UV)، وتسبب ظهور الطفح الجلدي والحروق، وتعتبر أكثر شيوعًا لدى الأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو الفاتحة.

ويقول الدكتور حسام عويس أنه عند التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، قد تظهر بقع حمراء أو تهيج في الجلد، وقد تؤدي إلى التهابات مؤلمة، وهذا النوع من الحساسية يظهر بشكل أكثر وضوحًا على المناطق المكشوفة مثل الوجه والذراعين، وأكد أنه يجب استخدام واقي شمس بمعامل حماية SPF 50+ قبل الخروج في الشمس، وتجنب التعرض المباشر خلال فترات الذروة.

جفاف الجلد وتقشيره

يُعتبر جفاف الجلد من أكثر أنواع الحساسية التي تظهر في الصيف بسبب التغيرات المناخية واستخدام التكييفات لفترات طويلة، ويؤدي ذلك إلى نقص الرطوبة في البشرة، مما يجعلها عرضة للتقشير.

وأكد «عيد» أن في الصيف، تتسبب التكييفات في فقدان الرطوبة من الجلد، ما يجعله أكثر عرضة للجفاف والتقشير، وقد يكون الجفاف بسيطًا في البداية، لكنه قد يؤدي إلى تشققات مؤلمة إذا لم يتم علاجها.

الأكثر عرضة للإصابة بحساسية الجلد

نوه الدكتور حسام عيد إلى أن بعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة بحساسية الجلد في الصيف، ومن أبرز هذه الفئات:

الأطفال: البشرة الرقيقة والعوامل المناعية ترفع من تعرضهم للحساسية.

الأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو الفاتحة: هم الأكثر عرضة لحساسية الشمس.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية مزمنة مثل الإكزيما أو الصدفية.

كبار السن: تضعف بشرتهم مع تقدم العمر مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالجفاف والحساسية.

منتجات الوقاية والعلاج

لحماية البشرة من الحساسية في الصيف، هناك العديد من المنتجات التي يمكن استخدامها:

واقي الشمس: يجب استخدام واقٍ شمس مع معامل حماية SPF 50+.

مرطبات البشرة: استخدام كريمات مرطبة تحتوي على حمض الهيالورونيك أو الجلسرين.

مضادات الفطريات: خاصة للأشخاص الذين يعانون من التهابات فطرية.

مضادات الهيستامين: للتخفيف من أعراض الارتكاريا والحكة.

الروشتة للوقاية والعلاج

الاستحمام بالماء الفاتر: تجنب الماء الساخن الذي يسبب جفاف الجلد.

استخدام كريمات واقية: مثل كريمات الزنك والألوة فيرا لترطيب الجلد بعد التعرض للشمس.

شرب الماء بكميات كبيرة: للحفاظ على ترطيب الجسم.

استخدام الملابس القطنية الفضفاضة: لتقليل التعرق والحفاظ على تهوية البشرة.

نصائح الوقاية والعلاج

لحماية نفسك وأسرتك من حساسية الجلد الصيفية، يقدم الدكتور حسام عيد النصائح التالية: