الامارات | حيلة منزلية بسيطة وغير مُكلفة لتقوية إشارة الـ "واي فاي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

قبل العمل على تقوية إشارة الـ"واي فاي" من الراوتر عليك معرفة أسباب ضعف الإشارة، والتي تشمل مايلي:

1 المسافة بين الراوتر والأجهزة: كلما ابتعدت الأجهزة عن الراوتر، ضعفت الإشارة.

2 العوائق المادية: مثل الجدران والأسطح المعدنية.

3 التداخل مع الأجهزة الأخرى: أجهزة الميكروويف أو الهواتف اللاسلكية يمكن أن تسبب تداخلاً.

4 إعدادات الراوتر: فقد تكون الإعدادات الافتراضية غير مناسبة لمنزلك.

وهناك عدة طرق فعّالة لتقوية الواي فاي من الراوتر:

1. اختر موقعًا مركزيًا في المنزل لضمان تغطية متساوية وتجنب وضع الراوتر قرب الأجهزة الإلكترونية أو خلف الأثاث الثقيل.

2. معظم أجهزة الراوتر الحديثة تدعم تردد 5 جيجا هرتز، والذي يوفر سرعة أعلى ونطاقًا أقصر، فإذا كنت قريبًا من الراوتر، استخدم هذا التردد لتحسين الأداء.

3. تحقق من تحديثات البرامج الخاصة بالراوتر لتحسين الأداء وسد الثغرات الأمنية.

ولكن مؤخراً راجت على مواقع التواصل حيلة بسيطة ومنزلية وغير مكلفة بالمرّة تقول إن وضع ورق الألومنيوم خلف الراوتر يساعد في تقوية إشارة الواي فاي وتوجيهها بشكل أفضل، لكن هل هذا صحيح علميًا أم مجرد وهم؟

الجواب هو: نعم، لها أساس علمي جزئي.

ورق الألومنيوم يعمل كـعاكس لإشارات الواي فاي، بحيث يُمكنه توجيه الموجات اللاسلكية بعيدًا عن الجدران أو المناطق غير المرغوب فيها، نحو مكان استخدام الإنترنت، ما قد يُحسّن التغطية في اتجاه معيّن. هذه الفكرة تستند إلى مبدأ انعكاس الموجات الراديوية، وهي تقنية تُستخدم حتى في بعض الهوائيات.

لكن من المفيد ذكره أيضاً أن التأثير محدود ومؤقت ولا يعوّض عن ضعف تغطية الشبكة أو مشاكل البنية التحتية ولا يغني عن وضع الراوتر في موقع مركزي ومفتوح أو استخدام مقويات إشارة.

وباختصار فالحيلة قد تساعد قليلاً في بعض الحالات، لكنها ليست حلاً سحريًا.