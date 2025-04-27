من الميكروبليدينغ إلى النانوبليدينغ.. كل ما تحتاجين معرفته لرسم حاجبيك بثقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 10:27 صباحاً - مرآتك لا تكذب، أنت تنظرين فيها كل صباح، تتفقدين ملامحك، وتبدئين يومك بنقد أو ابتسامة، وقد لا تعرفين أن الحاجبين، هذان القوسان الصغيران، يملكان قدرة خارقة على تغيير كل شيء، نظرتك، انطباعك الأول. حتى عمق ملامحك، حواجبك هي التوقيع البصري لوجهك، والبوصلة التي تحدد جمالك الداخلي والخارجي.

وربما جربت كل شيء من رسم القلم، إلى الجيل، إلى التينت، وحتى الوشم الدائم في زمن ما، لكن السنوات تطورت، والتقنيات تطورت، وها نحن أمام عصرين جديدين في عالم تجميل الحواجب: الميكروبليدينغ (Microblading) والنانوبليدينغ (Nanoblading). كل واحدة منهما تعدك بحاجبين متكاملين، طبيعيين، ومصممين بدقة تحاكي نمو الشعر الطبيعي، لكن بين السطور هناك فروقات دقيقة، وتجارب مختلفة، وقرارات يجب أن تتخذ بناء على نوع بشرتك، طبيعة حياتك، وتوقعاتك من النتائج.

فما الفرق بين الميكروبليدينغ والنانوبليدينغ؟ وأيهما يناسبك أكثر؟ دعينا نخوض معاً في التفاصيل، لنكشف الأسرار الكامنة خلف هذه التقنيات، ونساعدك على اتخاذ القرار الأفضل لوجهك.

الحاجبان المثاليان: بين الميكروبليدينغ والنانوبليدينغ

هناك تقنيات حديثة مصممة خصيصاً لك، تمنحك حاجبين متكاملين، ثابتين، وطبيعيين لدرجة أن من ينظر إليك لا يعرف السر، لكنه يشعر بأنك أجمل، وهذه التقنيات هما: الميكروبليدينغ (Microblading) والنانوبليدينغ (Nanoblading). لكن، أيهما تختارين؟ وأيهما يناسبك أكثر؟ لنكتشف ذلك معاً خطوة بخطوة.

ما هو الميكروبليدينغ؟

الميكروبليدينغ نوع من أنواع التاتو شبه الدائم

الميكروبليدينغ هو تقنية رسم الحواجب الأكثر شهرة في العقد الماضي، وهي نوع من أنواع "التاتو شبه الدائم"، ولكنها أكثر نعومة وطبيعية بكثير من التاتو التقليدي القديم.

تعتمد هذه التقنية على أداة يدوية تشبه القلم، تحتوي على مجموعة من الشفرات الدقيقة، تستخدم لإحداث شقوق سطحية في الجلد، يتم إدخال صبغة فيها لمحاكاة الشعيرات الحقيقية.

يتم تصميم شكل الحاجب وفقاً لمقاييس وجهك، ولون الصبغة يختار بعناية ليتناسب مع لون شعرك وبشرتك، ويرسم الشعيرات شعرة شعرة بأسلوب يشبه الشعر الطبيعي.

ما هو النانوبليدينغ؟

النانوبليدينغ يستخدم جهازاً كهربائياً بدلاً من الأداة اليدوية

النانوبليدينغ هو الجيل الأحدث والأكثر تطوراً من الميكروبليدينغ، يستخدم جهازاً كهربائياً بدلاً من الأداة اليدوية، وهو مزود بإبرة رفيعة جداً تعرف باسم "Nano Needle"، أرفع من شعرة الإنسان.

هذه الإبرة الدقيقة تمكن الخبيرة من رسم شعيرات أكثر نحافة، أكثر دقة، وأقرب ما يكون للشعر الحقيقي، كما أن النانوبليدينغ لا يحدث شقوقاً بالطريقة السطحية نفسها التي يحدثها الميكروبليدينغ، بل يعمل بلطف أكبر على البشرة، ما يجعله أكثر أماناً خاصة للبشرة الحساسة أو الدهنية.

الفرق بين الميكروبليدينغ والنانوبليدينغ

الأداة المستخدمة:

الميكروبليدينغ يستخدم أداة يدوية مزودة بشفرات دقيقة.

النانوبليدينغ يستخدم جهازاً كهربائياً دقيقاً مزوداً بإبرة نانوية فائقة الرقة.

دقة الشعيرات:

شعيرات الميكروبليدينغ تكون أكثر سماكة ووضوحاً، وقد تبدو أكثر رسماً من الواقع.

شعيرات النانوبليدينغ فائقة الدقة، تكاد لا تفرق عن الشعر الحقيقي حتى من مسافة قريبة.

مدى العمق في الجلد:

الميكروبليدينغ يحدث خدوشاً سطحية في الجلد لإدخال الصبغة.

النانوبليدينغ يعمل بطريقة ألطف على البشرة، ويصل إلى الطبقات الدقيقة دون إحداث جروح.

مدى مناسبة البشرة الدهنية:

الميكروبليدينغ لا يناسب البشرة الدهنية بشكل كبير، لأن الزيوت الطبيعية تعيق ثبات اللون.

النانوبليدينغ مثالي للبشرة الدهنية؛ لأنه يستخدم إبرة أدق ونمط ترسيب أعمق وثباتاً أفضل.

مدة الجلسة:

الميكروبليدينغ عادة يستغرق من 90 إلى 120 دقيقة.

النانوبليدينغ قد يستغرق وقتاً أطول نظراً لدقته (يصل أحياناً إلى 150 دقيقة).

مدة بقاء النتيجة:

الميكروبليدينغ يدوم من 12 إلى 18 شهراً، وقد يحتاج إلى تعديل مبكر.

النانوبليدينغ يدوم من 18 إلى 24 شهراً في العادة.

مستوى الألم:

الميكروبليدينغ يسبب ألماً بسيطاً إلى متوسط بسبب الشفرات.

النانوبليدينغ أقل ألماً لأنه لا يخترق الجلد بالطريقة الحادة ذاتها.

التكلفة:

الميكروبليدينغ أقل تكلفة مقارنة بالنانوبليدينغ.

النانوبليدينغ أغلى نسبياً، ولكن يعتبر استثماراً في نتيجة أكثر طبيعية وأطول أمداً.

فرصة الالتئام:

الميكروبليدينغ يحتاج إلى وقت شفاء أطول نسبياً لأن الجلد يتعرض لشقوق.

النانوبليدينغ يَشفَى أسرع لأنه يسبب أقل قدر من التحسس.

يمكنك الاطلاع أيضاً على أخطاء في رسم الحواجب عليك تجنبها

العناية بعد الجلسة (اليوم 1 إلى 10 تقريباً)

اليوم 1:

لا تلمسي الحاجبين بيدك. امسحي بلطف أي سوائل زائدة بمنديل نظيف كل ساعة (حسب التعليمات). لا تغسلي وجهك بالماء مباشرة.

اليوم 2 إلى 4:

نظفي المنطقة بلطف بقطنة مبللة بمحلول معقم (أو ماء معقم) مرة أو مرتين يومياً. استخدمي كريم الشفاء الموصى به من الخبيرة بطبقة رقيقة جداً.

اليوم 5 إلى 7:

ستبدأ القشور بالتكون والتقشر، لا تلمسيها ولا تنزعيها. استمري في الترطيب بالكريم بلطف.

اليوم 8 إلى 10:

القشور تبدأ بالسقوط تلقائياً. اللون قد يبدو باهتاً أو غير منتظم، وهذا طبيعي. لا تستخدمي أي مكياج حول الحاجبين.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.