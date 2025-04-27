لماذا تلجأ الفتيات لاستخدام الميسيلار ووتر للتخلص من المكياج؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما بين عدم توافر الوقت الكافي، لغسل الوجه في الليل وتنظيفه من بقايا المكياج، واستحالة الخلود للنوم دون إزالته بشكل كامل للحفاظ على البشرة وصحة الجلد، يصبح استخدام الميسيلار ووتر هو الحل الأمثل للفتيات.

والميسيلار ووتر (Micellar Water) نوع من منتجات تنظيف البشرة اللطيفة، التي تتكون من جزيئات الميسيل المعلقة في الماء النقي، وهي عبارة عن تجمعات صغيرة من المواد المنظفة، التي تعمل مثل المغناطيس لجذب الشوائب والزيوت والمكياج من على سطح الجلد، لذا تلجأ له الفتيات بسبب العديد من الفوائد التي يرصدها «الوطن» نقلًا عن الموقع الطبي boldsky.

لماذا تلجأ الفتيات لاستخدام الميسيلار ووتر؟

إزالة المكياج بلطف:

يزيل المكياج، حتى المقاوم للماء، دون الحاجة للفرك أو التهيج، وهذا مهم خصوصًا للعيون والبشرة الحساسة.

منتج متعدد الاستخدامات:

يمكن استخدامه كمنظف، مزيل مكياج، وتونر، ما يوفر الوقت والمال ويقلل عدد المنتجات المستخدمة.

لا يحتاج إلى شطف:

مناسب جدًا في أوقات التعب أو السفر، حيث يمكن تنظيف البشرة دون الحاجة لغسل الوجه بالماء.

لطيف على البشرة:

تركيبته غالبًا خالية من الكحول والعطور، ما يجعله مثاليًا للبشرة الحساسة أو المعرضة للاحمرار.

يحافظ على توازن البشرة:

لا يُجفف الجلد ولا يتركه دهنيًا، بل يساعد على تنظيفه مع الحفاظ على ترطيبه الطبيعي.

مناسب لجميع أنواع البشرة:

تتوفر منه أنواع للبشرة «الجافة، الدهنية، الحساسة، أو المختلطة»، ما يجعله اختيارًا مرنًا للفتيات حسب نوع بشرتهن.

حل سريع ويومي:

مثالي للاستخدام صباحًا قبل وضع المكياج، أو مساءً بعد يوم طويل.

فوائد الميسيلار ووتر:

تنظيف البشرة بفعالية:

يزيل الشوائب والمكياج بلطف دون الحاجة للفرك أو الغسل القاسي.

مناسب لجميع أنواع البشرة:

يحتوي على تركيبة لطيفة، خاصة للبشرة الحساسة أو الجافة، ولا يسبب التهيج.

لا يحتاج إلى شطف:

مثالي للاستخدام السريع أو في التنقل، ولا يتطلب غسل الوجه بعد الاستخدام (إلا إذا كان هناك مكياج ثقيل).

يرطب البشرة:

كثير من الأنواع تحتوي على مكونات مرطبة مثل الجلسرين أو ماء الورد، ما يمنح ترطيبًا خفيفًا مع التنظيف.

بديل للتونر والمزيل:

يعمل كمزيل مكياج، ومنظف، وتونر في منتج واحد.

يقلل من انسداد المسام:

باستخدامه بانتظام، يساعد في تنظيف المسام ومنع تكون الرؤوس السوداء والبيضاء.

كيف يُستخدم؟

ضعي كمية من الميسيلار ووتر على قطعة قطن.

امسحي بلطف على الوجه والعينين والشفاه.

كرري حتى يصبح القطن نظيفًا.