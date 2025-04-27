الامارات | «والد الأمة».. الأفكار العظيمة التي يتربّى عليها الصغار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتربى الصغار على هدي قادتهم، وما زرعه عظماؤهم، يستحضرونهم بالكلمة والصورة، ويمشون على خطاهم. وهنا طفل إماراتي في افتتاح معرض أبوظبي للكتاب، أمس، يضم إلى صدره كتاب «والد الأمة»، كأنما يتشرّب الأفكار العظيمة ويحفظها.

ويضم الكتاب مجموعة مختارة من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويحتفي بالأفكار والرؤية التي جعلت المغفور له شخصية عظيمة وذات وقع عظيم في الروح الإماراتية.

ويتضمن الكتاب أيضاً سلسلة من الصور التراثية والمعاصرة، واقتباسات للمغفور له الشيخ زايد، وصولاً إلى رؤيته الثاقبة التي لاتزال تهتدي بها دولة الإمارات العربية المتحدة في موضوعات عدة، مثل التعليم والتطور والقيادة والبيئة والتراث والمرأة والقيم.