الامارات | ترامب في عيد ميلاد زوجته: لا وقت لشراء هدايا.. سآخذها إلى جنازة «البابا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن انشغالاته الكثيرة لم تُتح له تقديم هدية لزوجته ميلانيا في عيد ميلادها الـ55، لكنه أوضح أنه دعاها إلى عشاء رومانسي في الطائرة الرئاسية خلال رحلتهما إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس.

ووصل الزوجان إلى العاصمة الإيطالية مساء الجمعة، في أول رحلة لهما إلى الخارج منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

لكنّ ترامب وزوجته لم يتناولا العشاء مساء أمس في أحد المطاعم، بل إنهما غادرا روما مباشرة بعد الجنازة إلى الولايات المتحدة إثر مراسم وداع البابا.

وقال الرئيس للصحافيين في الطائرة الرئاسية: «لم يكن لدي وقت لشراء هدايا، كنت منشغلاً جداً».

وعندما سأله أحد الصحافيين عما إذا كان يعتزم دعوة زوجته لتناول العشاء في عيد ميلادها، أجاب: «سأصطحبها لتناول العشاء في الطائرة الرئاسية».

وفي العام الماضي، لم يكن الزوجان معاً في عيد ميلاد ميلانيا، إذ بقيت في فلوريدا، بينما كان زوجها في نيويورك لحضور محاكمته في قضية تزوير محاسبي. وقال حينها: «كان أمراً جيداً لو كنت معها، لكنني في قاعة المحكمة لمحاكمة مزورة».

وعاشت عائلة ترامب منفصلة إلى حد كبير منذ تولى الرئيس منصبه، إذ تمضي ميلانيا معظم وقتها في نيويورك، حيث يتابع نجلهما بارون البالغ 19 عاماً دراسته الجامعية.