الامارات | «غوغل» تبدأ اختبار ميزة ذكاء اصطناعي جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة غوغل البدء باختبار ميزة ذكاء اصطناعي جديدة في منصة يوتيوب، تهدف إلى تقديم ملخصات مرئية لمقاطع الفيديو، وذلك على غرار ميزة «AI Overviews» التي ظهرت حديثاً في نتائج بحث «غوغل».

وتعتمد الميزة الجديدة، التي تُختبر حالياً لدى عدد محدود من مشتركي «يوتيوب بريميوم» في الولايات المتحدة، على روبوت الذكاء الاصطناعي «Gemini» من «غوغل»، لتقديم أجزاء مختارة من مقاطع الفيديو تتناسب مع استفسارات البحث، خصوصاً عند البحث عن مراجعات المنتجات أو الأنشطة والأماكن السياحية.

ولم تكشف «غوغل» حتى الآن عن المدة الزمنية لهذا الاختبار التجريبي.