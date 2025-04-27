الامارات | الهولنديون يرتدون «البرتقالي» احتفالاً بعيد ميلاد ملكهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتدى الهولنديون في مختلف أنحاء البلاد ملابس برتقالية - من بدلات السهرة الرسمية إلى الريش - وازدحمت القوارب المحملة بالمحتفلين في قنوات أمستردام، للاحتفال بعيد ميلاد ملكهم أمس.

وفي إحدى حدائق أمستردام، حرص أصحاب الكلب لوسي على إلباسه فرواً مصبوغاً باللون البرتقالي.

وبدأت الجولة الملكية الرسمية للملك فيليم ألكسندر وأفراد أسرته في بلدة دوتينشيم الشرقية، بعد ساعة من الموعد المقرر، حتى لا تتعارض مع جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان.

وفي رسالة فيديو، قال الملك فيليم ألكسندر، إن يوم الاحتفال الهولندي «له وجهان»، بسبب جنازة البابا، وأشاد بالبابا فرنسيس.

ويصادف عيد ميلاد الملك الـ58 اليوم الأحد. وبدأت الاحتفالات مساء الجمعة، بإقامة الأسواق في الشوارع في مدينة أوتريخت المركزية، وتنظيم حفلات في مدن وبلدات أخرى.