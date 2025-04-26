أصيب به محمد عبدالمنعم لاعب نيس.. أسباب قطع الرباط الصليبي ومدة علاجه

القاهرة - سمر حسين - صحة

صدمة كبيرة بالوسط الرياضي، بعدما أعلن نادي نيس إصابة محمد عبدالمنعم بتمزق في الرباط الصليبي، مؤكدًا أن الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع المصري أكدت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان، التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-1.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي: «أظهرت الصور الأولية شكوكًا حول إصابة خطيرة، وقد أكدت الفحوصات الطبية المتعددة هذه المخاوف، حيث تبين أن محمد عبدالمنعم يعاني من تمزق في الرباط الصليبي»

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم

تمزق الرباط الصليبي، يعد إصابة شائعة في الملاعب، وتؤثر على استقرار الركبة، ففي الأصل يتقاطع في منتصف مفصل الركبة رباطان بشكل صليبي يربطان بين عظم الفخذ (Femur) وعظم الظنبوب (قصبة الساق Tibia)، ويعملان على تثبيت المفصل والحفاظ على استقراره، وعندما يتعرض أحد هذين الرباطين أو كليهما للتمزق، يصبح مفصل الركبة غير مستقر وقد يفقد القدرة على الحركة الطبيعية، وفقًا لما ذكره الدكتور محمد ربيع، استشاري العظام.

في الغالب، يكون الرباط الصليبي الأمامي هو الأكثر عرضة للتمزق، وتُعد إصابات الملاعب السبب الرئيسي لهذا النوع من التمزق، مثل التواء الركبة أثناء التزحلق على الجليد أو الاصطدامات القوية في الرياضات التي تتطلب استخدام الكرة.

ويُسبب التمزق عادةً تورمًا شديدًا وألمًا حادًا مصحوبًا بوخز في مفصل الركبة، وغالبًا ما يسمع المريض صوت "طقطقة" أو "نقر"، ويشعر بارتجاج مفاجئ وعدم ثبات في المفصل، ما يعيق القدرة على تحريك الركبة بشكل كامل.

متى يعود اللاعب محمد عبدالمنعم للملاعب؟

أوضح استشاري العظام لـ «الوطن» أن تمزق الرباط الصليبي، يحتاج للعلاج مع التأهيل، ومن ثم يعود اللاعب للملاعب بعد شهر ونصف أو شهرين مرة أخرى.

كيف يتم إعادة المفصل مُجددًا؟

لإعادة المفصل إلى وظيفته الطبيعية ومنع المضاعفات مثل التهاب المفاصل أو تآكلها التدريجي، يلجأ جراح العظام إما إلى خياطة الرباط المصاب أو استبداله من خلال زراعة وتر عضلي، خاصة إذا كان هناك قطع وعدم قابلية للعلاج.

ماذا يحدث إذا لم يُعالج التمزق؟

عند إهمال العلاج، يبدأ مفصل الركبة بالتدهور تدريجيًا على مدى السنوات، فمع غياب الدعم الذي يوفره الرباط الصليبي، تتعرض الأسطح المفصلية والغضاريف الهلالية لإجهاد مفرط، ما يؤدي إلى تآكل الغضروف بمرور الوقت، ويُسبب لاحقًا التهابًا مزمنًا في مفصل الركبة، عادة بعد 10 إلى 15 عامًا من الإصابة.

وغالبًا ما يؤدي التمزق المستمر للرباط إلى تمزقات إضافية في الغضروف الهلالي، نتيجة اضطراب الثبات في المفصل.