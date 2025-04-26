حقنة من الذهب تُعيد قوة البصر؟ دراسة حديثة تكشف العلاج الأكثر إثارة في عالم العيون

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت دراسة حديثة أُجريت على الفئران في الولايات المتحدة عن تقنية مبتكرة تستخدم جزيئات نانوية من الذهب لعلاج التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو مرض يؤثر على الملايين حول العالم ويزداد خطره مع تقدم العمر، ويؤدي هذا المرض إلى ضبابية الرؤية والمشاكل البصرية الأخرى، وقد يمثل العلاج الجديد خطوة هامة في مجال علاج أمراض العيون.

ونقلًا عن «سكاي نيوز» قال جياروي ني، المهندس الحيوي من جامعة براون في ولاية رود آيلاند: «هذه التقنية تعتبر نوعًا جديدًا من دعامات الشبكية، ولديها القدرة على استعادة الرؤية المفقودة بسبب التنكس الشبكي، دون الحاجة إلى جراحة معقدة أو تعديل جيني، ما يجعلها قد تُحدث نقلة نوعية في علاج هذه الحالات».

آلية العلاج الجديد

في هذا العلاج، يتم دمج جزيئات نانوية من الذهب الدقيقة، التي هي أرق من شعرة الإنسان آلاف المرات، مع أجسام مضادة تستهدف خلايا معينة في العين، ثم يتم حقن هذه الجزيئات في الغرفة الزجاجية المليئة بالهلام بين الشبكية وعدسة العين.

بعد الحقن، يُستخدم جهاز ليزر صغير بالأشعة تحت الحمراء لتحفيز الجزيئات النانوية وتنشيط الخلايا، بطريقة مشابهة لتلك التي تعمل بها الخلايا الحساسة للضوء في الشبكية.

وفقًا للدراسة الحديثة، كانت النتائج مشجعة، حيث أظهرت الفئران، التي تم تعديلها لإصابة اضطرابات شبكية، تحسنًا جزئيًا في الرؤية بعد العلاج.

وأوضح ني: «أثبتنا أن الجزيئات النانوية يمكن أن تبقى في الشبكية لعدة أشهر دون سمية كبيرة، وأنها قادرة على تحفيز النظام البصري بنجاح».

تطبيقات مستقبلية

على الرغم من أن هذه الدراسة تمت على الفئران، إلا أن النتائج تفتح الأمل في إمكانية ترجمة هذه التقنية إلى البشر في المستقبل، ومع ذلك، سيستغرق الأمر بعض الوقت لتطبيق العلاج على البشر والحصول على الموافقات اللازمة من السلطات الصحية.