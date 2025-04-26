المكياج المثالي مع تسريحات الشعر المرفوعة.. إليكِ أسرار التألق بأسلوب النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أبريل 2025 01:24 مساءً - تأملي نفسك قليلاً.. تلك اللحظة عندما ترفعين شعرك بأطراف أصابعك، تتركيه يبتعد عن وجهك، فتظهر رقبتك برقتها، وتبرز عظام وجهك بجاذبيتها، كأنك تتفتحين كزهرة في ربيعها الأول.

الشعر المرفوع ليس مجرد تسريحة، بل هو إعلان عن امرأة تعرف قيمتها، ترفع رأسها عالياً بثقة وفخر. ومع هذا الرفع، تأتي مسؤولية أن تكملي هذه الهالة الساحرة بمكياج يليق بالمشهد كله، مكياج لا يطغى ولا يتوارى.. بل يحتضن جمالك ويحتفل به.

تسريحات الشعر المرفوعة، بكل أنواعها، تفتح صفحة جديدة لمظهرك، لكنها أيضاً تكشف ملامحك للعيان بلا حواجز. لذلك، لا يمكنك ترك المكياج للصدفة أو التكرار. عليك أن تتقني اختيار الألوان، الأسلوب، واللمسات التي تليق بهذه التسريحة الراقية.

اليوم، سأرافقك خطوة بخطوة؛ لنكتشف معاً كيف تختارين المكياج المثالي مع تسريحات الشعر المرفوعة، مستلهمة من أجمل إطلالات النجمات العربيات اللواتي عرفن ببراعة كيف يصنعن لحظة لا تُنسى بين شعر مرفوع ومكياج متقن.

نانسي عجرم: لمسة البشرة حين يكون الأساس هو السر الحقيقي

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مع تسريحات الشعر المرفوعة، تصبح بشرتكِ هي بطلة القصة. لهذا يجب أن تكون متألقة، ناعمة، ومضيئة بطريقة مدروسة.

ابدئي بكريم أساس بتغطية متوسطة بطبيعة خفيفة مثل إطلالات نانسي عجرم التي تظهر دائماً ببشرة طبيعية مضيئة مع شعر مرفوع ناعم.

التي تظهر دائماً ببشرة طبيعية مضيئة مع شعر مرفوع ناعم. ركزي على تطبيق الكونسيلر أسفل العينين، وعلى أطراف الأنف، وأعلى الذقن للحصول على وجه مشرق ومنتعش.

استخدمي القليل من الكونتور تحت عظام الخدود؛ لتحديد الوجه وإبراز ملامحه، مع لمسة من الإضاءة على أعلى الخدين والأنف.

أحلام: مكياج العيون حيث تُدمج الجرأة والنعومة

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حين يصبح شعركِ مرفوعاً، لا شيء يجذب الانتباه أكثر من عينيك. مكياج العيون هنا يجب أن يكون محكوماً بتوازن ساحر بين الأناقة والوضوح.

مع شينيون أنيق، اختاري عيون سموكي ناعمة بدرجات الشوكولا أو الرمادي الناعم، مع آيلاينر ممدود بطريقة هادئة. هذه النظرة تعكس وقاراً وجاذبية من دون صراخ.

أما مع تسريحات الكعكة العفوية أو الرفعة العشوائية مثل إطلالات أحلام العصرية، يليق مكياج العيون اللامع: ألوان وردية خفيفة أو شمبانية لامعة، مع ماسكارا مكثفة لإبراز النظرة الشبابية المشرقة.

العصرية، يليق مكياج العيون اللامع: ألوان وردية خفيفة أو شمبانية لامعة، مع ماسكارا مكثفة لإبراز النظرة الشبابية المشرقة. وإن أردت اللمسة الأكثر دراماتيكية، استلهمي من أحلام التي غالباً ما تعتمد كحلاً عربياً داخل العين وآيلاينر واضحاً مع رموش كثيفة؛ لتمنح عينيها حضوراً لا يُضاهى مع تسريحاتها الفخمة المرفوعة.

أنغام: مكياج الحواجب هو التاج الذي يزين وجهك

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لا شيء يُكمل وجهك مع تسريحة مرفوعة أفضل من حواجب معتنى بها:

اختاري تحديداً طبيعياً بحركات خفيفة بقلم الحواجب أو البودرة.

مشطي الحواجب إلى الأعلى قليلاً، لإضفاء مظهر مشدود ومفتوح يناسب ارتفاع الشعر.

شاهدي كيف تظهر أنغام دائماً بحواجب محددة برقة تبرز نعومة عينيها مع الكعكات العالية الناعمة، وكيف تعتمد حواجب أكثر تحديداً مع الرفعات الرسمية؛ لتكمل مظهرها الراقي.

نجوى كرم: الشفاه نقطة النهاية الساحرة

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مع الشعر المرفوع، تتاح لك مساحة كبيرة للعب بألوان الشفاه حسب طبيعة مكياج العيون:

إذا اعتمدتِ مكياج عيون بارزاً وكثيفاً، فاختاري أحمر شفاه نيود دافئاً أو بيج وردياً مثل إطلالة نجوى كرم مع رفعة شعرها.

مع رفعة شعرها. وإذا كانت عيناك ناعمتين وهادئتين، فهنا يأتي دور الألوان القوية كالخوخي المضيء أو الأحمر الصارخ لإضافة لمسة حيوية.

سر صغير: مع الشعر المرفوع العالي، خاصة الكعكة الرسمية، تبدو الشفاه الحمراء المخملية خياراً ملكياً لا مثيل له.

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خامساً: لمسات نهائية