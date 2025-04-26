موضة الأظافر المعدنية صيحة تتصدر موضة الجمال لصيف 2025.. تعرفي إليها بالصور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أبريل 2025 10:27 صباحاً - تتغير صيحات الجمال من موسم لآخر، ومع حلول فصل الصيف، تبرز صيحة الأظافر المعدنية Metallic Nails، لتؤكّد أنّ البريق لا يزال سيّد الموقف، بخاصة في صيف 2025! فمن منصّات عروض الأزياء في باريس إلى تطبيقات تيك توك وإنستغرام، أصبحت الأظافر المعدنية الخيار الأول لعاشقات الجمال الباحثات عن لمسة فاخرة تجمع بين الجرأة والأناقة. الأظافر المعدنية ليست مجرّد موضة عابرة، بل هي إعلان جرأة وجمال، تعكس ثقتك بنفسك وتحوّل إطلالتك إلى لحظة لا تُنسى.

في الآتي، "الخليج 365" تستعرض لك، أجمل صيحات الأظافر المعدنية، لتختاري اللون المعدني المفضّل، وتتألقي في صيف 2025 بإطلالة تشبه ضوء الشمس.

ما هي صيحة الأظافر المعدنية؟

تتميّز صيحة المناكير الميتاليك بلمسة لامعة تشبه المرايا أو المعادن المصقولة مثل الذهب، والفضة، والنحاس، وصولاً إلى درجات الكروم الوردي والأزرق البنفسجي. تمنح هذه الألوان لمسة ثلاثية الأبعاد تبدو وكأنها انعكاس للضوء على سطح معدني، ما يجعل الأظافر محطّ أنظار الجميع. تكتسب هذه الصيحة رواجاً لافتاً لعدّة أسباب، أبرزها:

توفّر لمسة لامعة لافتة ومناسبة لكل المناسبات، من الإطلالات اليومية إلى السهرات.

التنوع في الألوان والأنماط، من النيود الهادئ، والأزرق الجريء، الى الميتاليك الفضي الكلاسيكي والذهبي العصري، مما يتيح حرية التنويع بحسب شخصيتك وإطلالتك.

تخلق صيحة الأظافر الميتاليك، تأثيراً بصرياً أنيقاً وعصرياً، وتضفي مظهراً عصرياً يوحي بالفخامة والابتكار.

مناكير ميتاليك بيج نيود.. لمسة توازن أنثوية مفعمة بالأناقة

من عرض أوف وايت Off White- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

لا تزال صيحة المناكير المعدني أو الميتاليك البيج النيود، تسرق الأضواء في عالم صيحات الأظافر لصيف 2025، ولكن بأسلوب أكثر هدوءاً وفخامة. فبدلاً من الألوان الصارخة، تأتي الأظافر بلون بيج معدني شبه مطفأ، ما يمنح الأظافر لمسة لامعة تشبه الحرير. المناكير المعدني بلون النيود أو الألوان الترابية، هو الخيار الأمثل لمن تبحث عن إطلالة يومية عملية، ولكن دون أن تتخلى عن البريق. ويمكن اعتماد هذه الصيحة في الإطلالات الكاجوال والمناسبات الرسمية على حدّ سواء، لا سيما عند تنسيقه مع إطلالات المونوكروم أو المكياج السموكي العصري.

مناكير ميتاليك أزرق مشرق.. صيحة جريئة

من عرض أوف وايت Off White- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

للباحثات عن إطلالة عصرية وجريئة تتماشى مع صيف 2025، يعدّ المناكير لمعدني باللون الكروم الأزرق، خياراً مثالياً. هذا اللون يعتبر جريئًا من الألوان، يجمع بين برودة المعادن وأناقة الأزرق النيلي. يمكن تعزيز تأثيره من خلال اعتماد تصميمات ثلاثية الأبعاد أو خطوط هندسية لامعة، لمنح الأظافر لمسة فنية أكثر ابتكاراً. الميتاليك البرونزي يندرج ضمن الألوان الحيادية العصرية، ويتماشى بسلاسة مع ألوان البشرة الدافئة والبرونزية، مما يمنح اليدين إشراقة فاخرة دون تكلف. ويمكن اعتماده بتصاميم كلاسيكية أو مرفقة بتفاصيل هندسية أو لؤلؤية لعاشقات النمط العصري.

مناكير معدني برونزي.. خيار كلاسيكي لا يبطل

من عرض دي بيستا Di Petsa- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في صيف 2025، تحتل صيحة المناكير المعدني البرونزي موضة الأظافر العصرية. تعكس هذه الصيحة وهج الشمس وانسيابية الرمال الذهبية، لتقدّم لمسة دافئة، وجريئة، وأنثوية بامتياز. البرونزي المعدني ليس مجرّد لون، بل هو بيان جمالي يعكس الثقة، وخيار مثالي لكل امرأة تبحث عن توازن مثالي بين الفخامة والجرأة. هذا اللون، يندرج ضمن الألوان الحيادية العصرية، ويتماشى بسلاسة مع ألوان البشرة الدافئة والبرونزية، مما يمنح اليدين إشراقة فاخرة دون تكلف. ويمكن اعتماده بتصاميم كلاسيكية أو مرفقة بتفاصيل هندسية أو لؤلؤية لعاشقات النمط العصري الجريء.

مناكير معدني ذهبي مزين بحبيبات براقة.. لمسة فاخرة

من عرض ذي لاند The Blonds - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

إذا كنت تبحثين عن أسلوب مناكير يجمع بين الرقي، والجرأة، ولمسة من السحر اللامحدود، فإن طلاء الأظافر المعدني الذهبي المزيّن بالحبيبات البرّاقة هو الخيار المثالي لتزيني به أناملك وتتألقي بإطلالة فاخرة، لا سيما في المناسبات الرسمية، والحفلات. يعكس بريق الذهبي المعدني الضوء بطريقة آسرة، فيمنح الأظافر إشراقة فخمة وكأنها مجوهرات مصغّرة، بخاصة مع تأثير الحبيبات البرّاقة التي تعزز من عمق اللون وتضيف بعداً فخماً.

مناكير معدني فضي.. خيار مفعم بالرقي

من عرض روتشاس Rochas - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في صيف 2025، يفرض المناكير المعدني الفضي نفسه كخيار لا غنى عنه لعاشقات الأظافر اللافتة والمفعمة بالفخامة الباردة. هذا اللون، المستوحى من بريق الفضاء وسحر الميتاليك العصري، يمنح أظافرك لمسة عصرية جذابة. فتأثيره المعدني العاكس للضوء يضفي إشراقة لا مثيل لها، ما يجعله يتناغم بسلاسة مع أشعة الشمس القوية أو أضواء السهرات الصيفية الحالمة. يمكن اعتماده بأسلوب بسيط أو دمجه مع تصاميم هندسية ناعمة لإطلالة أكثر فنية.

مناكير معدني بنفسجي.. بريق أنثوي ساحر

من عرض هيلين أنثوني Helen Anthony - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

يتصدّر المناكير المعدني البنفسجي قائمة صيحات الأظافر لصيف 2025، في مزيج آسر يجمع بين أنوثة البنفسجي وغموضه، وتأثير المعدن البراق الذي يعكس الضوء بأسلوب ساحر. هذا اللون ليس مجرد اختيار جمالي، بل هو تصريح شخصي بالأناقة والتميّز. فالبنفسجي المعدني يحمل في طيّاته طاقة حالمة وقوّة معبّرة، ما يجعله مثالياً لكل امرأة تبحث عن أظافر تنبض بالإبداع دون الحاجة لتفاصيل إضافية، سواء كان بتدرجات البنفسجي الفاتحة التي توحي بالنعومة، أو بدرجات داكنة معدنية تميل إلى الجرأة، فإن هذا اللون كفيل بأن يمنح أناملك هوية خاصة لا تُنسى.

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طرق تطبيق طلاء الأظافر المعدني

اختاري طلاء أظافر معدني عالي اللمعان بتركيبة غنية بالصبغة.

نظّفي أظافرك جيداً، وطبّقي طبقة أساس شفّافة لحمايتها.

مرّري طبقتين من اللون المعدني المفضّل لديك.

طبقي مثبت المناكير الـ "توب كوت" Top Coat، لتثبيت اللون وتعزيز التأثير العاكس.

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