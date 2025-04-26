صور تسريحات للمناسبات تلائم الشعر الخفيف؟ إليك اختيارات تعزز كثافته

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أبريل 2025 10:27 صباحاً - غالباً، ما تعاني النساء صاحبات الشعر الخفيف من اختيار التسريحة المناسبة، والتي تخفي عيوب فراغات الشعر. لكن، ما لا تعرفه الكثيرات هو أن الحل يكمن أحيانًا في التفاصيل الصغيرة: فرق بسيط، وتموج ناعم، أو طبقة خفيفة تُحدث فرقاً كبيراً. فالتسريحة المناسبة ليست مجرّد أسلوب، بل حيلة ذكية تعيد التوازن، وتمنح الشعر الخفيف حجمه الخاص وسحره الخاص.

في السطور الآتية، "الخليج 365" تستعرض لك، صور تسريحات شعر للمناسبات مناسبة للشعر الخفيف، تعزز من كثافته وتمنحك إطلالة مفعمة بالحيوية والثقة، بأسلوب عملي وأنيق في الوقت نفسه.

تسريحة الكاريه الجانبي متوسط الطول

من عرض ليودوفيك دي سان سيرنين Ludovic de Saint Sernin-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

تعدّ تسريحة الشعر الكاريه الجانبي، متوسط الطول، من الخيارات المثالية لصاحبات الشعر الخفيف، إذ تخلق وهمًا بالكثافة، بخاصة عندما تُنسّق مع خصلات متموجة أو بتكسيرات ناعمة. الكاريه بطول الذقن لا يُبرز الأطراف الخفيفة، بل يمنح الشعر توازناً بين الطول والحجم.

تسريحة الغرة الكثيفة أو الجانبية

من عرض كيكو كوستادينوف Kiko Kostadinov-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

لإخفاء فراغات مقدمة الشعر، يمكنك اعتماد تسريحة الغرة الكثيفة الأمامية أو الجانبية، فهي تُعتبر من الحيل الذكية لجعل الشعر يبدو أكثر امتلاءً. اختاري غرة تنسدل بطريقة غير متساوية لتضفي عمقاً بصرياً، ويمكنكِ تعزيز تأثيرها باستخدام بخاخ التكسّير أو الفوليوم.

تسريحة الكعكة الفوضوية

من عرض كريستوفي غيرلارمي Christophe Guillarmé-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

من أكثر التسريحات التي تخفي عيوب الشعر الخفيف، وتمنحه مظهراً غنياً وكثيفاً، تسريحة الكعكة الفوضوية، شريطة أن يتم تنفيذها بأسلوب غير مشدود. لفي الشعر بشكل غير محكم، واسحبي بعض الخصلات من الأمام لخلق تأثير عشوائي وطبيعي. لا تنسي استخدام بودرة الفوليوم أو الرذاذ الجاف، لتكثيف الجذور قبل رفع الشعر.

تسريحة الويفي الطبيعي بتموجات عريضة

من عرض شانيل Chanel -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

الشعر الويفي الطبيعي بتموجات عريضة، يعتبر مثالياً لصاحبات الشعر الخفيف، لأنه يضيف حركة وملساً يزيد من الإحساس بالكثافة. ابتعدي عن التموجات المنتظمة جداً، وركّزي على تجعيد الشعر بطريقة غير متساوية. حاولي تمشيطه بالأصابع فقط للحفاظ على حجمه.

تسريحة ذيل الحصان المرتفع المزينة بشريط ناعم

من عرض زهير مراد Zuhair Murad-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

كذلك، يمكنك اعتماد تسريحة ذيل الحصان المرتفع مع تمشيط خفيف من الداخل، إذا كنت ترغبين في التألق بتسريحة أنيقة تضفي كثافة طبيعية. كل ما عليكِ هو رفع الشعر إلى الأعلى، وتمشيط الجزء الخلفي من الشعر بلطف لإضافة الحجم، ثم لف خصلة رفيعة حول الربطة لتغطيتها وإضفاء لمسة احترافية.

تسريحة شعر كيرلي نصف مرفوع

من عرض مارين سيري Marine Serre-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

هذه التسريحة، تعتبر من أفضل تسريحات الشعر الخفيف، لأنها تُظهر الشعر وكأنه أكثر امتلاءً، لا سيما عند اعتمادها مع الشعر الكيرلي بتموجات ضيقة، ورفع القسم العلوي بطريقة منتفخة قليلاً. جربيها مع إكسسوارات ناعمة كالشرائط أو مشابك مرصعة لإضفاء لمسة أنثوية.

تسريحات الطبقات الخفيفة

من عرض زيميرمان Zimmermann -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

لإخفاء عيوب الشعر الطويل والخفيف، اختاري تسريحة الشعر بأسلوب طبقات خفيفة، ما يعزز الحركة ويمنع الشكل المفرود المسطح. الطبقات تخلق وهمًا بكثافة الشعر وتمنحه حياة من جديد، خاصة عند تنسيقها مع ستايل مجعد أو مموّج.

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نصائح لإخفاء عيوب الشعر الخفيف