الامارات | توقيف أم في إسبانيا باعت طفلتها لزوجين مقابل 2000 يورو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 أبريل 2025

أعلنت الشرطة الإسبانية، الجمعة، توقيف امرأة لبيعها مولودتها مقابل 2000 يورو (نحو 2270 دولاراً) لزوجَيْن يعانيان «مشكلات في الخصوبة»، قبل أن تندم على ذلك وتحاول استعادتها.

وأفادت الشرطة، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن المرأة، البالغة 37 عاماً، أُوقفت في مارس (آذار) في موستوليس، إحدى ضواحي مدريد، في حين قُبض على الزوجين اللذَيْن اشتريا المولودة مع اثنَيْن من أقاربهما، في مدينة قرطبة بجنوب البلاد.

وكشف تحقيق أولي عن أن الأم حاولت بيع مولودتها الجديدة للزوجَيْن مقابل 2000 يورو، لكنها «ندمت على بيعها» وطلبت استعادتها.

ورفض الزوجان إعادة الطفلة قبل إعادة الأم المبلغ المدفوع، ومعه 1000 يورو (نحو 1135 دولاراً) إضافية، لتغطية نفقات إقامة الأم البيولوجية لمدة شهر في قرطبة. وكانت الأم قد أتت إلى مدينة الزوجَيْن المشترييْن لتلد طفلتها هناك.

وبدأ التحقيق عندما قدّمت الأم البيولوجية -وهي أم لستة أطفال آخرين سُحبت حضانتهم منها عام 2022، إثر بلاغ من الخدمات الاجتماعية ضدها بتهمة «الإهمال»- شكوى تدّعي فيها أن عائلة في قرطبة «اختطفت» طفلتها.

ووُضعت الطفلة في مركز لحماية الأطفال في قرطبة.