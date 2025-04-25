الامارات | دعسة حذاء تودي بحياة راكب طعنا في مترو أنفاق نيويورك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة الأميركية إن رجلا تعرض للطعن حتى الموت خلال ساعة الذروة الصباحية في مترو الأنفاق بمدينة نيويورك الجمعة، وذلك بعد جدال مع راكب آخر دعس حذاءه.

ووصلت الشرطة وأفراد طاقم الإسعاف الطبي لمحطة مترو أنفاق بروكلين بريدج-سيتي هول في وسط مانهاتن بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا بقليل ، استجابة لنداء استغاثة حول تعرض شخص للطعن.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على الضحية / 38 عاما/ وهو فاقد للوعي مصابا بعدة طعنات في جذعه وتم نقله إلى مستشفى قريب، حيث أعلن عن وفاته.

وقالت السلطات إنها تبحث عن الراكب الآخر، الذي وصفته بأنه في العشرينات أو الثلاثينيات من عمره ، وإنه كان يرتدي ملابس سوداء وسماعات رأس سوداء.

وأفادت الشرطة بأن الرجلين دخلا في عربة قطار بعد أن دعس الرجل الآخر حذاء الضحية.

وقالت الشرطة إن الضحية تعرض للطعن داخل القطار وكذلك في محطة مترو الأنفاق بعد نزولهما.