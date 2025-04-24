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الامارات | منحوتة «الرأس الرفيع» بـ 70 مليون دولار

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نيويورك - د.ب.أ 0 تبليغ

  • الامارات | منحوتة «الرأس الرفيع» بـ 70 مليون دولار 1/2
  • الامارات | منحوتة «الرأس الرفيع» بـ 70 مليون دولار 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد تجلب منحوتة للفنان السويسري، ألبرتو جياكوميتي (1901 - 1966)، أكثر من 70 مليون دولار في مزاد علني في نيويورك، حسبما قالت دار سوذبيز للمزادات، أول من أمس.

وأضافت الدار أن التمثال البرونزي «غراند تيت مينس» (الرأس الرفيع الكبير) الذي صممه ورسمه عام 1955، يصور شقيق جياكوميتي دييجو.

وحصل المالك الحالي على العمل بعد أن كان موجوداً للعرض العام لسنوات عديدة، وطرحه الآن للبيع في مزاد علني.

وكجزء من مزادات الربيع التقليدية في نيويورك، من المقرر عرض القطعة في مزاد علني في 13 مايو المقبل.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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