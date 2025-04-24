الامارات | 6300 طائرة «درون» ترسم لوحة مدهشة في سماء أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطب انطلاق «تيم لاب فينومينا أبوظبي»، الذي نُظِّم أخيراً، نخبة من أبرز نجوم الفن والثقافة في فعالية استثنائية، احتفالاً بالافتتاح الرسمي لواحدة من أبرز التجارب الفنية في المنطقة الثقافية بالسعديات.

وتألقت «السجادة السوداء» بوصول نخبة من ألمع نجوم السينما والموسيقى والفنون العالمية، احتفالاً بإطلاق هذا المعلم الثقافي الأحدث الذي ينضم إلى قائمة المؤسسات الفنية والثقافية الرائدة في أبوظبي.

وتقدمت الحضور الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار، كيت بلانشيت، والممثل الحائز جائزة غولدن غلوب، أندرو غارفيلد، ونجم الراب والمنتج الموسيقي الأميركي، سويز بيتز، والممثلة الفرنسية ونجمة أفلام مارفل، بوم كليمينتيف، وبطلة مسلسل «سترينجر ثينغز»، الممثلة ناتاليا داير، إلى جانب الموسيقي والمخرج والملحن البريطاني المرشح لجائزة غرامي، فلاينغ لوتس.

وتناغماً مع التصميم المعماري الفريد لمبنى «تيم لاب فينومينا أبوظبي»، شهد الضيوف عرضاً ضوئياً مذهلاً باستخدام 6300 طائرة «درون»، ترافق مع عروض مذهلة للألعاب النارية، ومقطوعة موسيقية أصلية ألّفها عازف البيانو والملحن الإيطالي الشهير، لودوفيكو إيناودي، أحد أبرز أعلام الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة.

وشكّل هذا العرض أكبر عرض لطائرات «الدرون» في منطقة الخليج، إذ حوّل سماء أبوظبي إلى لوحة فنية مدهشة من جماليات الضوء والصوت.

ويؤكد حضور هذه الشخصيات البارزة المكانة العالمية التي يحظى بها «تيم لاب فينومينا أبوظبي»، ويلقي الضوء على الجاذبية الواسعة التي تمتاز بها هذه التجربة الفنية الغامرة، التي تَعد باستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وجرى افتتاح «تيم لاب فينومينا أبوظبي» أمام الجمهور رسمياً في 18 أبريل، لترسيخ مكانته كوجهة ثقافية رئيسة، إذ يمثل الافتتاح الحافل بالنجوم بداية فصل جديد وحيوي في المشهد الفني والثقافي في المنطقة.

. «السجادة السوداء» تزينت بنخبة من ألمع نجوم السينما والموسيقى والفنون العالمية.