الامارات | حمدان بن محمد يحضر أفراح الكتبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة مطر محمد مطر بالضبيعه الكتبي، وعائلة الشريجي محمد بن معدن الكتبي، بمناسبة زفاف نجلهما سعيد إلى كريمة الشريجي محمد بن معدن الكتبي، في دبي.

وهنّأ سموّه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.