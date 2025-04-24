الامارات | شغف الإنمي من اليابان إلى دبي.. بمبادرة 4 إماراتيين طموحين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو فعاليات معرض «جي بي إي إكس» الترفيهي الدولي، من 25 إلى 27 الجاري، في واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية والترفيهية في المنطقة، التي تقدم تجربة تفاعلية فريدة تمزج بين ثقافة «البوب» و«الأنمي» (الرسوم المتحركة اليابانية) والفنون اليابانية المعاصرة، تعزيزاً لمكانة دبي وجهة عالمية تحتضن مختلف فنون وثقافات العالم.

ويعد معرض «جي بي إي إكس» الترفيهي الدولي أكثر من مجرد فعالية فنية، فهو احتفال نابض بالإبداع والخيال، ويجمع تحت سقف واحد نخبة من عشاق «الأنمي» و«الكوسبلاي» والألعاب والدبلجة اليابانية، إلى جانب العروض الثقافية اليابانية الحية وورش العمل التفاعلية.

وينظم المعرض بمبادرة من أربعة شباب إماراتيين طموحين هم أصحاب فكرة تأسيس وتنظيم هذا الحدث العالمي الفني في دبي، انطلاقاً من شغفهم باكتشاف سحر الثقافة اليابانية العريقة، وتقديمها للجمهور في دبي.

ويهدف المعرض إلى أن يصبح المنصة السنوية الكبرى في دبي المتخصصة بثقافة البوب اليابانية، إذ يستقطب هذا العام مجموعة من أبرز نجوم الدبلجة والغناء في عالم الأنمي.

ومن بين أبرز النجوم اليابانيين الذين يستضيفهم الحدث العالمي، هيروشي كيتاداني، وريوسي ناكاو، وشوتارو موركوبو، علاوة على أمل سعد الدين، الصوت العربي الأيقوني لشخصيات مثل المحقق كونان وعبقور والممرضة جوي في بوكيمون.

وسيقدم الضيوف عروضاً مباشرة وأداء صوتياً حياً، إضافة إلى جلسات لقاء وتحية مع المعجبين، ما يمنح الزوار فرصة نادرة للقاء نجوم طفولتهم والتفاعل معهم.

كما يشمل المعرض مجموعة واسعة من الفعاليات أبرزها: مسابقات كوسبلاي تحت إشراف لجنة تحكيم محلية وعالمية، وبطولات ألعاب إلكترونية عدة، فضلاً عن فعالية منطقة الفنانين والباعة المحليين، وأركان ثقافية يابانية لتجربة ارتداء الكيمونو، وتعلم الخط الياباني، والمشاركة في حفل الشاي التقليدي، إلى جانب مساحات ترفيهية ومطاعم وورش عمل وزوايا صور تفاعلية.

. الحدث يجمع تحت سقف واحد نخبة من عشاق الأنمي والكوسبلاي والألعاب والدبلجة اليابانية.

. المعرض يهدف إلى أن يصبح المنصة السنوية الكبرى بدبي المتخصصة في ثقافة البوب اليابانية.