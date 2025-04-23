الامارات | كريستيان لاكروا: تصميم أزياء المسرح مهنتي الحقيقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أعوام طويلة أمضاها كريستيان لاكروا في عالم ملابس الهوت كوتور الراقية، كرّس المصمم الشهير نفسه، أخيراً، وهو في الـ73، لما يصفه بأنه مهنته «الحقيقية»، وهي الأزياء المسرحية، ناقلاً إلى الخشبة أسلوبه المتأثر بتاريخ الموضة والفولكلور والرسم.

وقال المصمم لـ«وكالة فرانس برس»، بالمركز الوطني للأزياء والمسرح في مولان (وسط فرنسا)، حيث افتُتِح معرض لأعماله على مدى السنوات الـ20 الماضية: «عندما كنت طفلاً كنت أفكر في أزياء الممثلين، كنت أفكر في السينما، وكنت أفكر في المسرح».

ومع أن لاكروا حصل مرتين على جائزة الكشتبان الذهبي المرموقة، التي تُمنح لمصممي الهوت كوتور، في عامَي 1986 و1988، لكنه شعر بأن هذا المجال ليس مكانه: «لم تكن الملابس تثير اهتمامي كفنّي، ولم أكن أرغب في الخياطة، أنا لست مصمم أزياء حقيقياً في الواقع».

واعتزل لاكروا تصميم الهوت كوتور عام 2009 بعد النكسات المالية لداره التي باعها، وانصرف لأزياء الخشبة، وعلّق على هذا التحوّل: «نعم، إنها مهنتي الحقيقية».

وبات في رصيد لاكروا المسرحي اليوم أكثر من 100 إنتاج، لحساب أهم مسارح العاصمة الفرنسية.