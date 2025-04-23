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الامارات | النحات الجورجي - الروسي تسيريتيلي يغيب عن 91 عاماً

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موسكو - د.ب.أ 0 تبليغ

  • الامارات | النحات الجورجي - الروسي تسيريتيلي يغيب عن 91 عاماً 1/2
  • الامارات | النحات الجورجي - الروسي تسيريتيلي يغيب عن 91 عاماً 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوفي النحات الجورجي - الروسي، زوراب تسيريتيلي، الذي يُعرف بمنحوتاته الكثيرة، عن عمر ناهز (91 عاماً) في العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أمس، عن مساعده، سيرجي شاجولاشفيلي، أن رئيس الأكاديمية الروسية للفنون تُوفي نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

كما أعلن التلفزيون الرسمي في موسكو وفاة النحات والرسام الذي يحظى بشهرة عالمية.

وترأس تسيريتيلي، الذي ولد عام 1934 في العاصمة الجورجية تبليسي، أكاديمية الفنون في موسكو منذ عام 1997، ويمكن مشاهدة أعمال تسيريتيلي في الكثير من الأماكن العامة، بما في ذلك تمثال بطرس الأكبر في موسكو.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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