الامارات | طفلة صينية تنجو من الموت بعد سقوطها من الطابق الـ 25

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

نجت فتاة في التاسعة من عمرها في شمال الصين بأعجوبة بعدما سقطت من الطابق الخامس والعشرين من بنايتها، بعدما حاولت فتح نافذة غرفتها بسبب شعورها بالحر.

ووقعت الحادثة في تانغشان، بمقاطعة خبي، في 27 مارس، وفقًا لصحيفة بكين نيوز. وقالت الصحيفة أن الفتاة، التي كانت بمفردها بالغرفة شعرت بحرارة شديدة، فقررت فتح النافذة، التي تبين أن هيكلها غير محكم، مما تسبب في سقوطها على منصة في الطابق السابع، حيث لم تستطع الإمساك بأي شيء، وفقًا لوالدتها، التي تُدعى شين.

وكانت شين في عملها وقت وقوع الحادث، وتلقت اتصالاً من زوجها، الذي أخبرها أن ابنتهما مفقودة، وأوضحت "كان من المفترض أن تُنهي ابنتي واجباتها المدرسية في غرفتها. ولكن عندما ذهب والدها لدعوتها لتناول العشاء، لم يجدها".

وأضافت: "نظر من النافذة ثلاث مرات، لكنه لم يرَ أحدًا على الأرض، باستثناء زوج من النعال". وعلمت العائلة بمكان ابنتهم عندما اتصل بهم مدير إدارة العقارات في مجمعهم السكني، وأخبرهم أن الفتاة سقطت على منصة الطابق السابع.

وقالت آي، زميلة شين التي رافقتها هي وزوجها خلال البحث عن ابنتهما: "سمع أحد سكان الطابق السابع ضجيجًا ولاحظ سقوط شيء ما. خرجا واكتشفا أنها فتاة، فاتصلا بشركة إدارة العقارات". وبعد سقوطها على الطابق السفلي، تمكنت الفتاة من السير بضع خطوات، ولهذا السبب لم يرها والدها من منزلهما. وقالت آي: "سارت بضع خطوات لكنها اضطرت للاستلقاء لأنها شعرت بألم شديد". "عندما وجدناها، كانت ترتدي زيها المدرسي، وكان هناك الكثير من الدم حول فمها وأذنيها. وكانت عيناها متورمتين بسبب جلطات الدم، لكنها كانت واعية".

وسارع والداها بنقلها إلى مستشفى في بكين، على بُعد حوالي 200 كيلومتر. وفي مستشفى بكين للأطفال، شُخِّصت إصابة الفتاة بكسور في ذراعيها وصدغها وفقرات صدرها، ولحسن الحظ، لم يتضرر دماغها.

وخضعت الفتاة لعدة عمليات جراحية وخرجت من المستشفى بعد 10 أيام. ومن المقرر أن تعود لإجراء فحص متابعة في نهاية أبريل.