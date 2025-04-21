الامارات | «أندور».. «أفضل مسلسلات حرب النجوم» يعود بموسم ثانٍ وأخير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود مسلسل «أندور»، الذي يصفه النقاد في كثير من الأحيان بأنه «أفضل مسلسل في سلسلة (حرب النجوم)»، غداً، في موسم أخير مليء بالروايات التاريخية عن الحرب والثورة، وفق مبتكره توني غيلروي.

وكلّف إنتاج هذا العمل الضخم، الذي طُرح موسمه الأول عبر منصة «ديزني بلاس» عام 2022، أكثر من 645 مليون دولار لموسميه، وفق مجلة «فوربس» الأميركية.

يتتبع المسلسل بدايات التمرد ضد «الإمبراطورية المجرة»، على مدى السنوات الخمس التي سبقت فيلم «Rogue One» (2016)، من خلال رحلة أحد أبطاله، كاسيان أندور (يؤدي دوره دييغو لونا).

وفي الفيلم الذي يشرع فيه أحد أفراد القوات الخاصة المتمردة في مهمة انتحارية لسرقة مخططات «نجمة الموت»، وهو سلاح دمار شامل «ثمة شخصيات تضحّي بكل شيء من أجل قضية»، كما يوضح الممثل دييغو لونا، مشيراً إلى أن المسلسل المتفرع منه يجسد «كيف يصل شخص ما إلى هذه النقطة».

بعيداً عن التركيز على البطل الذي يحمل العمل اسمه، يستكشف «أندور» الدوافع والجوانب المظلمة لدى الجانبين، ويتتبع مهندس التمرد الناشئ الذي يلعب دوره ستيلان سكارسغارد، وأتباع الإمبراطورية الظلامية.

وكان من المقرر في الأصل أن يستمر المسلسل خمسة مواسم، لكن عدل أثناء تصوير الموسم الأول، بحسب مبتكره توني غيلروي، مؤلف سيناريو النسخة السينمائية من روايات التجسس «جيسون بورن»، وسيناريو فيلم «روغ وان».

وقال المنتج الأميركي خلال زيارة إلى باريس إنه عند التوقيع على المشروع «لم تكن لدي أي فكرة عن حجم العمل المطلوب، كان الأمر مستحيلاً من الناحية المادية».

ونتيجة لذلك، فإن الموسم الثاني المؤلف من 12 حلقة، ستُبث ثلاث منها أسبوعياً، تبدو أحداثه «أكثر كثافة وتعقيداً» مقارنة بالموسم الأول، وفق دييغو لونا.

وتعتمد شركة ديزني - التي أصدرت عدداً من أفلام ومسلسلات «حرب النجوم» بدرجات متفاوتة من النجاح منذ استحواذها على شركة «لوكاس فيلم» في عام 2012 - بشكل كبير على هذه القصة الملحمية لجذب المشتركين إلى منصتها.

. الموسم الثاني مؤلَّف من 12 حلقة، ستُبث 3 منها أسبوعياً.