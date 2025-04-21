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الامارات | رواد فضاء في الطريق إلى الأرض

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آستانا - إي.بي.إيه 0 تبليغ

  • الامارات | رواد فضاء في الطريق إلى الأرض 1/2
  • الامارات | رواد فضاء في الطريق إلى الأرض 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رواد فضاء في الطريق إلى الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت صور وزعتها، أمس، وكالة «ناسا»، مركبة الفضاء «سويوز إم إس-26»، وعلى متنها رائد فضاء «ناسا»، دون بيتيت، من البعثة 72، ورائدا الفضاء روسكوزموس أليكسي أوفشينين وإيفان فاجنر، وهي تهبط في منطقة نائية بالقرب من بلدة جيزكازجان، في كازاخستان.

ويعود الطاقم إلى الأرض بعد قضاء 220 يوماً في الفضاء كأعضاء في البعثتين 71 و72 على متن محطة الفضاء الدولية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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