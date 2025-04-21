الامارات | 14 دولة تتنافس على «أفضل طبق تقليدي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توافد طهاة من 14 دولة على الجزائر العاصمة، للتنافس على لقب «أفضل طبق تقليدي» في مهرجان الجزائر لفنون الطهي، الذي استمر ثلاثة أيام.

وتحتفي المسابقة بالتراث الثقافي والفني للدول المشاركة، وتهدف إلى تعزيز تبادل المعارف في مجال الطهي.

وتنظم المهرجان «جمعية الأفناك الذهبية» للسياحة وفنون الطهي، تحت شعار «نكهات أجدادنا».

وعكست الأطباق تنوع المطبخ الجزائري، من كسكس البلوط مع المأكولات البحرية، إلى طبق الشخشوخة البسكرية، وتجاوز عدد المشاركين في المهرجان 180 من الجزائر ودول أخرى، منها تركيا وسورية وإيطاليا ومصر وروسيا.