موجة حارة تضرب البلاد الساعات المقبلة.. 7 نصائح مهمة لمرضى القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا تزال درجات الحرارة في ارتفاع كبير خلال الأيام الحالية، على مختلف محافظات الجمهورية، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى زيادة تتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية مقارنة بطقس نهاية الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تستمر الموجة الحارة خلال الساعات المقبلة، لتشهد معظم المناطق طقسًا شديد الحرارة نهارًا.

ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، يحتاج مرضى القلب إلى اتباع إجراءات وقائية لحماية صحتهم وتجنب المضاعفات، خاصة المرتبطة بالنظام الغذائي والصحي.

نصائح مهمة لمرضى القلب خلال موجة الحر المقبلة

وقدم الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، ولعلاج الطبيعي 7 نصائح مهمة لمرضى القلب خلال موجة الحر المقبلة، لـ«الوطن»، مؤكدًا أن اتباع هذه الإرشادات يساعد مرضى القلب على تخطي موجة الحر بأمان ويقلل من احتمالات حدوث مضاعفات صحية.

- الإكثار من شرب المياه والسوائل

للحفاظ على ترطيب الجسم وتعويض الفاقد نتيجة التعرق.

- تناول الفاكهة الغنية بالماء

مثل البطيخ والشمام، بالإضافة إلى العصائر الطبيعية، لتعزيز الترطيب بطريقة صحية.

- الابتعاد عن المشروبات التي تحبس السوائل

مثل العرقسوس، لأنها تسبب احتباس الملح والماء وتزيد من عبء القلب.

- الانتظام في تناول الأدوية

وعدم التوقف عنها دون استشارة الطبيب، خصوصًا الأدوية التي تنظم ضغط الدم والسوائل.

- تجنب الصيام في الأجواء الحارة

البعض يقوم بالصيام يومي الاثنين والخميس، اقتداءً بسنة رسول الله، ولكن تجنب الصيام في الأجواء الحارة إلا بعد استشارة الطبيب، لأن الامتناع عن السوائل قد يعرض المريض لمخاطر الجفاف أو هبوط الضغط.

- تجنب الكافيين والمجهود البدني الزائد

مثل الشاي والقهوة، خصوصًا خلال فترات الذروة، مع الحرص على الراحة في وقت الظهيرة.

- الابتعاد عن الشمس والملابس الضيقة

يُفضل ارتداء ملابس قطنية واسعة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترات الظهيرة.