الامارات | إعادة فتح فروع «بلبن» في السعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد قرار إغلاق محالها منذ حوالي شهر بسبب اشتباه في حالات تسمم غذائي، أعلنت سلسلة محلات بلبن المصرية الشهيرة إعادة فتح فروعها في السعودية.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة على فيسبوك اليوم الأحد بياناً رسمياً كشفت فيه صدور القرار المنتظر بإعادة فتح فروعها في السعودية، "البلد الذي احتضن الشركة وشكل نقطة انطلاقها في الخليج العربي".

كما أضافت أن هذا القرار أتى بالتزامن مع بدء انفراجة الأزمة في مصر بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد الشركة على أن أياما ثقيلة مرت عليها، موجهة الشكر لكل من وقف معها بكلمة طيبة أو دعم صادق.

وكانت الجهات الصحية السعودية أعلنت في وقت سابق إغلاق جميع فروع سلسلة محلات "بلبن" في مختلف أنحاء المملكة، بعد تسجيل حالات تسمم غذائي جماعي بين عدد من المواطنين في العاصمة الرياض.

بعد ذلك، أعلنت الشركة المصرية لاحقاً إغلاق كافة فروعها في مصر، مقدمة استغاثة للحكومة ومطالبة لها بالتدخل لحل الأزمة التي تتعرض لها.

وذكرت الشركة أن نشاطها بالكامل توقف داخل مصر، بعد إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 110، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لها، والتي يعمل فيها 25 ألف مصري، مضيفة أنها كيان مصري خالص نشأ بأيد وطنية، وانتشر في 9 دول عربية، وحقق خلال سنوات قليلة ما يمكن اعتباره نموذجًا مشرفًا في قطاع الأغذية والمشروبات.