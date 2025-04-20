الامارات | هاتف ذكي جديد للاستخدامات الشاقة.. بتوقيع سامسونج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة سامسونج هاتفاً ذكياً جديداً مخصصاً للاستخدامات الشاقة. وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن هاتفها الذكي Galaxy XCover7 Pro الجديد يتمتع بمقاومة الماء والغبار والصدمات والاهتزازات ودرجات الحرارة الشديدة وفقاً لفئة الحماية IP68 ومعيار MIL-STD-810H.

كما يأتي الهاتف الجديد بشاشة محمية ضد الخدوش، بقياس 6ر6 بوصة وبدقة وضوح 1080p+ بيكسل، مع معدل تحديث صورة يبلغ 120 هرتز.

وينبض بداخل الهاتف المعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 ثماني الأنوية مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 6 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مع كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

وتم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 4350 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن استبدالها بدون أدوات، كما أنه يدعم شبكة Wi-Fi 6E وتقنية Bluetooth 5.4، وكذلك تقنية NFC.